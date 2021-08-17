Вбивство 6-річної дівчинки під Харковом: обвинувачений підліток розповів подробиці

Богдан розповів телефоном про дорослого чоловікові на мотоциклі, який попросив привести Мирославу до занедбаної пекарні. Богдан сказав сестрам, що той йому не погрожував, але нібито пообіцяв розібратися з дівчинкою, яка "діставала" підлітка.

"Вона всіх у дворі дістала", - сказав школяр.

Убита 6-річна Мирослава

Відповідаючи на запитання однієї з сестер, чи пропонував чоловік вбити Мирославу, Богдан відповів ствердно. При цьому додав, що втрьох їх ніхто не бачив, оскільки чоловік чекав їх на місці злочину.

Сусіди кажуть, що під час пошуків дівчинки, Богдан намагався відвести групу, яка займалася пошуком дівчинки, від місця знаходження тіла дитини.

Мати хлопчика все заперечує і каже, що без дорослих там не обійшлося.

"Я не вірю, що це мій син зробив. І серце моє відчуває, що це не він. Я боюся самосуду. Будь ласка, знайдіть справжнього вбивцю", - говорить мама підозрюваного підлітка.

Підозрюваний 13-річний Богдан

Сім'я хлопчика розповіла про двох чоловіків, які, на їхню думку, можуть бути причетні до вбивства Мирослави. Вони обидва відбували покарання в колонії і недавно вийшли на свободу.

Один з чоловіків був засуджений за зґвалтування малолітньої родички, а другий - періодично загравав з 15-річною сестрою Богдана.

Поліція їх вже допитала, але офіційно обвинуваченим у цій справі вважається тільки 13-річний підліток.

Мама 6-річної Мирослави розповіла, що неофіційно судмедексперти повідомили рідним, що дівчинку зґвалтували, але результати експертизи будуть готові протягом місяця.

Коли зникла Мирослава

Мама повідомила про зникнення дочки 28 липня. Дівчинка вийшла о 6 годині вечора погуляти у двір. При цьому останній раз її бачили з сусідським хлопчиком Богданом. Більше вона додому не повернулася.