Вбивство 16-річної дівчини під Кропивницьким: з'явилися нові деталі

"Я нічого не знаю, мені ніхто нічого не говорить. Про те, що її знайшли, я від чужих людей дізнався, побіг туди, мене там кинуло ... Одинадцять, о пів на 12-ту вона вдома була завжди, говорила, що у неї все добре. Не уявляю, що могло статися ", - розповів Євген, батько Вікторії.

Він зазначив, що останнім часом дочка подружилася зі старшою дівчиною. Але так, як її батьки люблять випити, то він просив Віку не ходити до них, але вона не слухалася.

Вікторія Макаренко (фото: kg.npu.gov.ua)

Вночі дитина пішла з дому вперше. При цьому ніхто не чув, як вона вийшла.

"Ми лягли спати, у нас будинок такий, що ми не чули, як вона вийшла. О третій ночі встала - двері відкриті, її немає. Сказала чоловікові, що немає Вікі. Пішли до її подрузі Насті. Там було темно. Чоловік сказав, що, може, вони лягли спати, і вона вранці прийде ", - говорить мачуха дівчата Оксана.

Але вранці ніхто не прийшов. Вони пішли до її подруги. Дівчата там теж не виявилося.

За словами Оксани, напередодні Вікторія, просила дозволу піти до Насті, але жінка її не пустила, оскільки її подруга зустрічається з хлопцем і дівчина була б там зайвою.

Кого підозрюють у вбивстві

Мачуха заявила, що ніколи раніше не чула, щоб Віка з ким-небудь сварилась, або її хтось ображав. Але ось після її зникнення дізналася, що вона зустрічалася з одним хлопцем, на ім'я Влад поки він не почав її домагатися. Дівчина всюди його заблокувала.

"Настя дзвонила їй, вона трохи нижче нас на квартирі жила, і говорила, що з Владиком гуляла до п'ятої ранку в цьому будинку. А у них був скандал, люди говорили, що вони скандалили в той день, в суботу. Тут хлопець був Настин другий вже, і вони поскандалили. може, Віка їх посварила, може, тому її і вбили ", - припускає жінка.

Батько Віки Євген заявив, що Влада не знає і ніколи не бачив. Але в суботу з його мобільного телефону дочка дзвонила на номер цього хлопця. Розмова тривала кілька секунд.

Будинок Вікторії Макаренко (фото: suspilne.media)

Чоловік вважає, що його дочка вийшла з дому, тому що хтось їй подзвонив.

Бабуся Влада розповіла, що не вірить, в те, що її 16-річний онук міг скоїти вбивство. Його зараз забрала поліція на допит.

"Онук каже, що разом сиділи десь, а куди вона потім поділася, він не знає. Клубу немає, ходять туди в магазин, в бібліотеку гуляти. Не вірю, що він міг таке зробити, він такий хороший, працьовитий", - заявила жінка.

За її словами, хлопець ніколи не гуляв допізна, в день, коли сталося вбивство, 14 серпня, додому повернувся о 23:30.

Люди нічого не чули

Анатолій живе поруч з цим страшним місцем. Каже, що нічого підозрілого в той день не помітив.

"Увечері ніяких компаній не бачив, а вночі нічого не чув. Ми будинок побілили, відзначили це і лягли відпочивати, все", - заявив чоловік.

Покинутий колодязь (фото: dostyp.com.ua)

Що говорить поліція

Правоохоронці зазначили, що занедбаний колодязь, в якому знайшли дівчину був глибиною близько 5 метрів. При цьому його намагалися приховати, прикидавши гілками і травою.

Поліція також встановлює всі контакти, з якими спілкувалася вбита.