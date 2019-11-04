Вбивство 14-річної школярки в Одесі: нові деталі трагедії (відео)

Тіло 14-річної школярки Дар'ї Дробот з Суворовського району Одеси виявили в неділю, 3 листопада. Зниклу за день до цього дівчинку шукали всім особовим складом поліції. В цей же день був затриманий підозрюваний у розправі над дитиною. Про це повідомляє прес-служба національної поліції міста.

Про зникнення доньки повідомила 2 листопада мама. Даша пішла вдень гуляти з друзями і не повернулася. Правоохоронці вивчали записи з камер відеоспостереження, а також опитували тих, з ким вона пішла. Вранці 3 листопада її знайшли в лісосмузі Лиманського району Одеської області з ознаками насильницької смерті.

Вбивство Дар'ї Дробот в Одесі (фото: od.npu.gov.ua)

Приятели Даші розповіли, що вони відпочивали на околиці міста. Вона разом з неповнолітнім хлопцем з цієї ж компанії кудись пішла. Друзі не дочекалися їх повернення і роз'їхалися по домівках.

Поліція встановила особу хлопця, який пішов з Дашею. О 15:00 він був затриманий. Підозрюваним виявився 15-річний школяр, якому інкримінують ст. 115 КК України (Вбивство).

Весь цей час підліток ховався у своїх знайомих.

Слідчі дії тривають.

Вбивство Дар'ї Дробот в Одесі (відео: od.npu.gov.ua)