Вбивство 14-річного школяра у Прилуках: у справі новий поворот (відео)

Трагічна загибель 14-річного школяра Дениса Чаленка з Прилук Чернігівської області шокувала громадськість і призвела до масових протестів під місцевим відділенням поліції. Близькі хлопця і активісти домоглися того, що тепер справу розслідують, як вбивство, а не як нещасний випадок.

Тіло хлопчика було направлено на незалежну медичну експертизу, яка виявила під нігтями хлопчика чужу ДНК. А остаточний висновок обіцяють оприлюднити вже 3 грудня.

Тим часом батьки продовжують домагатися, щоб місцеві правоохоронці понесли відповідальність за спроби "зам'яти" справу. Батьки Дениса вимагають у ДБР взятися за їхню справу, щоб покарати некомпетентних поліцейських.

Віктор Чаленко приїхав у Київ, щоб дізнатися про просування справи. Батько школяра подав заяву ще 6 листопада, але в реєстр її внесли тільки 21 листопада.

Мова йде про некомпетенцію чернігівської та прилуцької поліції а також експертів, які вели себе грубо і поверхнево після загибелі хлопчика. У ДБР поки не називають ні конкретних імен, ні конкретних дат.

Батьки готові йти до кінця, і навіть згодні на ексгумацію тіла сина.

Нагадаємо, тіло Дениса виявили увечері 29 жовтня на залізничних коліях після того, як вдень він пішов на тренування та не повернувся. Поліція і медексперт, який оглядав місце події, прийшли до висновку, що хлопця збив поїзд. Але батьки почали проводити власне розслідування і виявили багато слідів крові в окрузі.

Рідні кажуть, що Денису напередодні погрожували. Вони підозрюють, що до загибелі сина можуть бути причетні четверо хлопців, двоє з яких нібито є дітьми столичних чиновників, що працюють у судовій системі.

Вбивство Дениса Чаленка в Прилуках (відео: YouTube/ТСН)