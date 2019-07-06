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Вбивство 13-річної дівчинки під Дніпром: моторошні подробиці злочину

STYLERЖиття    06.07.2019 - 12:49
Вбивство 13-річної дівчинки під Дніпром: моторошні подробиці злочину
Деталі вбивства дівчинки під Дніпром (Ілюстративне фото: pixabay.com)

Хлопця, який вбив 13-річну дівчинку, вже знайшли і заарештували

У Дніпропетровській області поліція виявила тіло 13-річної Інни Дубовик з села Миролюбівка П'ятихатського району. Дівчинка пропала ще 23 червня – вона вийшла з дому і попрямувала в магазин. Додому вона так і не повернулася.

Батьки прокинулися тільки 29 червня і звернулися в поліцію. Як вони пояснили – шукали Інну самостійно. Сусіди розповіли, що це неблагополучна сім'я і батьки дівчинки зловживали алкоголем, тому зникнення Інни помітили не відразу.

Інну Дубовик оголосили в розшук, і поліція почала відпрацьовувати різні версії. З'явилася інформація про те, що схожу дівчинку бачили в Жовтих Водах, але виявилося, що Інна не покидала свого села. Її знайшли у лісосмузі на околиці села.

Вбивство 13-річної дівчинки під Дніпром: моторошні подробиці злочину

Інна Дубовик (facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

З'ясувалося, що дівчинку зґвалтував і вбив 24-річний односелець. Як вона потрапила в його компанію – наразі встановлює слідство. У селі кажуть, що дівчинка почала рано доросле життя і її неодноразово бачили з старшими хлопцями, які зловживають алкоголем. Є дані, що 24-річний хлопець вже раніше притягувався до кримінальної відповідальності.

Він напоїв Інну алкоголем, вчинив з нею сексуальне насильство, а потім убив. Щоб приховати сліди злочину – викинув тіло до лісосмуги на околиці. Його затримали і на даний момент допитують.

Вбивство 13-річної дівчинки під Дніпром: моторошні подробиці злочину

Злочинець зізнався у зґвалтуванні і вбивстві дівчинки (facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Експертиза показала, що на тілі дівчини присутні сліди насильства. Також встановлено, що смерть настала близько двох тижнів тому. У підозрюваного вже є дві судимості і за третій злочин йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під Дніпром товариші по чарці вбили 13-річну дівчинку.

А також розповідали про те, що неадекват убив сплячого знайомого під Києвом.

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