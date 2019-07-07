Вбивство 13-річної дівчинки під Дніпром: з'явилися нові подробиці трагедії

Вбивство 13-річної Інни Дубик в селі Миролюбівка Дніпропетровської області шокувало українців не тільки звірячим вчинком вбивці, але і байдужістю батьків, які не помітили її зникнення. Правоохоронці назвали ймовірну причину смерті дитини, повідомляє УНН.

Нагадаємо, дівчинка пропала ще 23 червня, але про її щникнення батьки заявили лише 29 червня - весь цей час вони перебували у п'яному угарі. А 5 липня тіло дитини знайшли у лісосмузі, неподалік від місця, де вона за даними людей, які займалися його пошуками, пасла корів.

Нещодавно у поліції розповіли, що на тілі дитини виявлені сліди задушення. Ймовірно, це і стало причиною загибелі 13-річної Інни Дубик. Зараз триває судово-медична експертиза, яка остаточно визначить причину смерті.

Інна Дубик (фото: facebook.com)

За деякими даними, 24-річний рецидивіст напоїв Інну алкоголем, вчинив з нею сексуальне насильство, а потім убив. Убивця "прикопав" тіло дитини в кущах неподалік від вчинення злочину.

Відзначимо, що в селі кажуть, що дівчинка з неблагополучної сім'ї рано почала доросле життя, і її неодноразово бачили з хлопцями старшого віку, які зловживають алкоголем.

Інна Дубик (фото: facebook.com)

У той же час, деякі жителі села говорять про дівчинку, як про добру і світлу дитину, якій не пощастило виховуватися в неблагополучній родині. До речі, молодшого брата Інни тепер планують забрати від горе-батьків соціальні служби.

Підозрюваний у вбивстві Інни Дубик (фото: facebook.com)

Раніше ми повідомляли, що мати дівчинки цинічно брехала про те, що шукала її. Вона не особливо переживала, що дитини вже кілька днів немає вдома.

Нагадаємо, нещодавно чоловік облив бензином і підпалив свою наречену прямо на вулиці. 28-річний житель селища Бобурки під Запоріжжям пояснював на суді, що хотів так "зміцнити відносини", і свою провину не визнає.

Також ми писали про те, що нещодавно в Закарпатській області 35-річний адвокат перебуваючи в стані алкогольного і наркотичного сп'яніння збив на смерть 11-річну дівчинку.