Вбивство 11-річної Даші Лук'яненко приховували: свіжі подробиці трагедії

Вбивство 11-річної Даші Лук'яненко приховували односельці або близькі злочинця. Вбивці, який скоїв жорстоку наругу над 11-річною дитиною, допомагали замести сліди. Таку думку висловив радник начальника обласної поліції Руслан Форостяк в соціальній мережі Facebook.

На його думку, про вбивство знали не тільки Микола Тарасов і його старший брат, але й інші жителі села Іванівка Одеської області.

"Мене дивує не тварина, яка здійснила страшне, вчинок, який не дає можливості назвати його подобою людини. Мене дивують ті, хто весь цей час знав і приховував. Мені цікаво, як вони з цим збираються жити? Як вони збиралися з цим жити в одному селі?", - написав Форостяк.

Вбивство 11-річної Даші Лук'яненко приховували – Руслан Форостяк (скріншот: facebook.com/ruslan.forostyak)

Слід відзначити, що 19 червня було виявлено тіло вбитої 11-річної дівчинки. Її розшуки тривали з 13 червня. Даша Лук'яненко зникла посеред дня, коли прямувала на танцювальний гурток. На пошуки дитини було направлено понад 500 правоохоронців, медиків і рятувальників. Раніше ми писали про те, де було знайдено тіло загиблої 11-річної Даші. Відзначається, що пошукові собаки приводили поліцію на місце злочину в перші дні пошуків, але правоохоронці не надали цьому значення.

Нагадаємо, що раніше ми публікували фотографію підозрюваного у вбивстві 11-річної Даші Лук'яненко Миколи Тарасова.

Також ми повідомляли, як пройшло впізнання тіла вбитої Даші Лук'яненко. Кореспонденти повідомляють про те, що з будинку, де було знайдено тіло, був чутний голосний плач матері.