Вбивство 11-річної Даші Лук'яненко: у справі несподіваний поворот

Вбивство Даші Лук'яненко, яке сталося в червні 2019 року в Іванівці Одеської області, продовжує розглядатися в суді. Так, 9 січня було чергове засідання по підозрюваному Миколі Тарасову, на якому начальник Одеського СІЗО наполіг на тому, щоб перевести Тарасова в одиночну камеру через загрозу його безпеки.

Співробітники Одеського ізолятора, посилаючись на свої оперативні дані, впевнені, що утримання підозрюваного у спробі зґвалтування і вбивстві дитини з іншими ув'язненими може бути небезпечним. Про це пишуть місцеві ЗМІ.

Але суд вирішив залишити 22-річного фігуранта гучної справи в загальній камері ізолятора, визнавши доводи начальника СІЗО непереконливими.

Підозрюваний у вбивстві Даші Лук'яненко Микола Тарасов (фото: odessa.online)

Цікавим фактом є те, що проти переведення Тарасова в "одиночку" виступив не лише прокурор, але й сам 22-річний підозрюваний, а також його адвокат.

Сторона звинувачення послалася на те, що в ізоляторі є штатний юрист, який міг би прибути на засідання і викласти свої аргументи більш конкретно.

Також, під час чергового судового засідання, рідні вбитої дівчинки подали позов про відшкодування моральної та моральної шкоди.

Нагадаємо, на попередньому суді 10 грудня, Тарасов відмовився від своїх свідчень. Він заявив, що до смерті Даші не причетний, а зізнання з нього вибили силою.