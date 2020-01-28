Вбивство 11-річної Дарини Лук'яненко: у суді зробили важливу заяву

Вбивство Даші Лук'яненко відбулося 13 червня 2019 року і розбурхала всю громадськість. Суд взяв під варту 22-річного підозрюваного Миколи Тарасова. Тепер суд продовжив термін утримання під вартою на 60 діб.

Протягом двох місяців Тарасов буде знаходитися в загальній камері СІЗО до 26 березня 2020 року. Крім того, він не має права вийти з СІЗО під заставу.

Сторона звинувачення також подала клопотання про призначення обвинувального акту до судового розгляду та його безпосереднього проведення в закритому режимі.

Підозрюваний Микола Тарасов (Фото: odessa.online)

Незважаючи на те, що представник потерпілого та обвинуваченого просили про відкритое судове засідання, справа буде розглядатися в закритому режимі. Наступне судове засідання у цій справі призначено на 6 лютого 2020 року.

Зниклу Дарину Лук'яненко шукали 6 днів усім селищем Іванівка Одеської області. Тіло дівчинки було виявлено 19 червня у вигрібній ямі. Підозрюваним у вбивстві виявився сусід Дар'ї, який також допомагав у пошуках дівчинки після її зникнення.

Дар'я Лук'яненко (фото: facebook.com)

За словами голови Національної поліції Сергія Князєва, поліція вважає, що основний мотив вбивства - сексуальний. Тарасов накинувся на Дашу відразу ж, як викрав її. Хлопець розповів, що зняв з дівчинки одяг, її тіло викинув у вигрібну яму, а одяг спалив.