Убивчий ураган "Доріан" мчить до США: Трамп "розніс" фейкові прогнози

Жертвами урагану "Доріан" стали вже 20 людей, а кількість зруйнованих будинків на Багамських островах склала за даними місцевої влади 13 тисяч. У міністра охорони здоров'я очікують, що кількість загиблих буде збільшуватися, передає The Washington Post.

За словами глави відомства Дуейна Сэндса, до таких сумних прогнозами підштовхують пошуково-рятувальні роботи, які ще тривають.

Фото: twitter.com/ajplus

Прем'єр-міністр заявляє, що шторм викликав "руйнування поколінь".

Відео: twitter.com/ABC

Наразі в результаті удару несамовитого тропічного урагану без вісті числяться до 2 тисяч осіб.

Всього населення Багамських островів становить 400 тисяч людей.

Ураган "Доріан" обрушився на декілька островів Багамського архіпелагу 1 вересня. Швидкість вітру сягала 298 км/ч.

Відео: twitter.com/cnnbrk

У зв'язку з наближенням урагану губернатори американських штатів Південна Кароліна, Джорджія, Флорида і Вірджинія ввели режим надзвичайної ситуації.

Президент СШТА Дональд Трамп 5 вересня написав у своєму Twitter, що навіть до того, як "Доріан" досяг Багамських островів, фахівці прорахували, що ураган пройде через Майамі або Уест-Палм-Біч, також активно висловлювали прогнози, що штати Алабама і Джорджія будуть вражені, "коли він проб'ється через Флориду і до затоки".

Фото: скріншот з відео (twitter.com/guardian)

"...Замість цього він повернув на північ та пішов вгору по узбережжю, де і зараз триває... Що я говорив був точним! На приниження всім фейковим новинам", - йдеться у публікації.

Фото: скрін twitter.com/realDonaldTrump

Зараз на Багамах можна спостерігати моторошні картини наслідків удару стихії: навкруги видно розтрощені будинки, перекинуті та зім'яті автомобілі, катери та іншу важку техніку.

Відео: YouTube / The Sun

Тепер шторм, який обрушився в неділю на Багами і кваліфікований як ураган 5-ї категорії, після 40-годинного удару дістався Сполучених Штатів. В американській пресі зазначають, що "всі масштаби руйнування стали більш очевидними".

Відео: YouTube / Post and Courier

"Ми переживаємо одну із найбільших національних криз в історії нашої країни", - заявив у вівторок увечері прем'єр-міністр Х'юберт Миннис.

Відео: YouTube / ABC News

Раніше ми писали про те, що Європою пронісся потужний торнадо. В результаті стихії 14 осіб отримали різні травми, близько 100 будинків повністю зруйновані. У мережі публікують фото і відео наслідків стихійного лиха.