Вбивство педагога в Тернополі: підозрюваний у злочині покінчив з собою

У Тернополі виявили мертвою завуча школи №11 Анжелу Макаренко. Сліди на тілі дали підстави поліції підозрювати саме вбивство. У 53-річної жінки була розбита голова і порізана шия.

Шум підняли колеги, оскільки не могли зв'язатися з Анжелою Макаренко. Вона завжди приходила в школу перша, а в той день навіть не відповідала на дзвінки. Вчителі додзвонилися до сусідки та попросила її перевірити, чи не сталося чого. Сусідка побачила, що двері в будинок Макарової відкриті й всередині видно кров. Заходити вона не стала і викликала відразу поліцію. Про це пише видання OBOZREVATEL.

Як повідомив речник поліції Тернопільської області Сергій Крета, версія про пограбування відпала відразу, через те, що в будинку були золоті прикраси та гроші, але злочинець нічого не чіпав.

"Швидше за все, вбивство сталося на побутовому ґрунті, про це говорив і характер завданих травм. Поліція перевірила камери спостереження, опитала, у тому числі й співробітників школи. З'ясувалося, що до завуча в той день приходив чоловік. Тоді стали перевіряти, чи був він в її будинку", - додав Крета.

Поліція з'ясувала, що чоловік – співробітник одного з банків у Тернополі. Опитати його не вдалося – чоловік покінчив життя самогубством. Його тіло знайшли в шахті ліфта багатоповерхового будинку недалеко від його місця проживання.

В поліції розглядають версію конфлікту на ґрунті грошей, але визнають, що поки неясні багато обставин, через те, що і завуч і банкір були не бідними людьми.

Про Макаренко колеги відгукуються тепло, і вони досі не можуть повірити в те, що сталося. Вона була яскравою, красивою і самодостатньою жінкою, любила театр, оперу, мистецтво. В школі була вимоглива, але справедлива.

Жила Анжела Макаренко зовсім одна. У неї не було своєї сім'ї, а зовсім недавно вона поховала маму, яка була родом зі сходу України.

"Вона дуже любила влаштовувати свята своїм колегам, була уважна до їх проблем, емоційною людиною, доброю і щедрою. Дуже легко йшла на компроміси, і у неї не було ворогів", - додала подруга загиблої Інна Чернецька.

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