"Вбивають наших бабусь": Комаровський пояснив, чому популярні краплі від серця небезпечні

Доктор Комаровський розповів, що популярні серцеві краплі і капсули можуть серйозно вам нашкодити. Дуже часто до складу таких крапель входять сильні заспокійливі компоненти.
Про це Євген Комаровський заявив у своєму YouTube-каналі.
Відомий лікар зазначив, що коли у людини болить серце, то в першу чергу необхідно поставити діагноз. Треба визначити:
Після обстеження людині необхідно дати рекомендації щодо способу життя, фізичних навантажень, харчування, обмеження кількості солі і т. д.
При цьому людина повинна прийти на консультацію до свого сімейного лікаря і отримати нормальне лікування. Доктор допоможе стабілізувати артеріальний тиск, поліпшити кровообіг серцевого м'яза, стабілізувати ритм серця.
За словами Комаровського, все це не для наших бабусь. Наша бабуся з хворим серцем капає собі крапельки, після чого лягати і чекає інфаркту або інсульту.
"Я вважаю, що всі ці серцеві крапельки, які не використовуються не в одній країні з цивілізованою охороною здоров'я, які не входять ні в один цивілізований протокол лікування, просто вбивають наших бабусь", - заявив експерт.
Лікар закликав не лікуватися крапельками, а звертатися до фахівців і отримати нормальну схему лікування.
Євген Комаровський розповів про небезпеку крапель від серця (відео: YouTube)
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