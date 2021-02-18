Вбивати вірусу не вигідно: доктор розповів, чому мутує COVID-19 і чи це є небезпечним

Доктор розповів, що все живе на землі постійно мутує, як і людина.З COVID-19 точно така ж історія. Він перемагається імунною системою і тому повинен постійно змінюватися, щоб якомога довше перебувати в людині і розмножуватися.

"COVID-19 зараз повсюдно перемагається імунною системою людини. Шансів на життя у нього залишається дуже мало. Населення цілої земної кулі в своїй переважній більшості хворіє легко, швидко, часто взагалі безсимптомно. А є прошарок населення, який взагалі не хворіє. Тому вірус змушений мутувати. І буде мутувати нескінченно. Навіщо? Щоб краще обманювати нашу імунну систему і якомога довше перебувати в людині. Але вбивати людину вірусу не вигідно. Тому, що це приведе до переривання ланцюга заражень і подальшого зникнення вірусу з людської популяції", - написав Дубровський.

Медик зазначає, що важкі форми COVID-19 пов'язані не з прямою дією вірусу, а можливі через особливості людського організму і накопиченими хронічними захворюваннями.

За словами доктора, людство не повинне боятися нових форм коронавірусу, адже нічого такого страшного не відбувається.

"Так, з одного боку це створює труднощі. Тому, що вірус не зникає з популяції назавжди. Довічного імунітету проти респіраторних вірусів не формується. Через деякий час (за аналогією з вірусом грипу – кілька років) людина знову може захворіти. Наша імунна система вчиться боротися з ковідом. І таким чином тренується. Але нові мутації будуть прагнути обійти захисні бар'єри і заразити людину. Це загальні закономірності відносини людини і навколишнього його світу. Ми не живемо в стерильному середовищі", - наголошує лікар.

Дубровський ще раз нагадує, що у мутаціях вірусу нічого страшного немає, вони не роблять COVID-19 більш сильним і небезпечним.