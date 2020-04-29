Вбиває коронавірус на поверхнях: вчені зробили нове відкриття

Коронавірус в Україні та світі вразив вже понад 3 мільйони осіб. Від нового захворювання померло понад 211 тисяч осіб. Вчені всього світу займаються дослідженнями щодо COVID-19, щоб з'ясувати його вплив на людський організм і знайти вакцину.

Величезний прорив здійснили дослідники з університету Гонконгу. Вчені розробили новий антимікробне покриття, яке знищує всі віруси, мікроби, в тому числі й коронавірус.

Це покриття було створено у вигляді аерозолю, який можна розпорошувати на будь-які поверхні для знищення вірусів. Тривалість дії – 90 днів. Робоча назва покриття отримало МАР-1, і основна мета дослідників була у знищенні коронавірусу на поверхнях скла, металів, пластику, шкіри та тканини.

Як розповіли вчені, дія цього суперантисептика триває набагато довше інших дезінфекційних засобів, які містять спирт або відбілювач. Це покриття спирається на термочутливі полімери, які реагують на забруднення від дотиків і крапель. Використовувати його можна буде в будь-яких громадських місцях, обробляти ручки дверей, кнопки ліфта і багато іншого.

Зараз суперантисептик проходить клінічні випробування і за словами вчених, в магазинах Гонконгу він з'явиться в травні. Покриття вже було випробувано на різних поверхнях в торгових центрах, в церквах, школах і спортивних центрах. За словами дослідників, інгредієнти суперантисептика абсолютно не токсичні.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що інфекціоніст з Києва висловилася про необоротні наслідки COVID-19.