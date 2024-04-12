"У нас здесь война". Соколова "наехала" на Оксена Лисового из-за образовательной политики в школах

Журналистка Янина Соколова раскритиковала политику Министра образования и науки Украины Оксена Лисового из-за отсутствия патриотического воспитания в школах. По ее мнению, это недопустимая ситуация в стране, где война длится уже 10 лет.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию журналистки в Instagram .

Что написала Соколова

"Патриотического воспитания молодежи на государственном уровне нет. От слова совсем. Оксен Лисовой, я надеюсь, вы в порядке. Дайте знать, потому что у нас здесь война. Мы видели вас с книгой Шевченко в окопе. Гордились. Затем скандал с плагиатом. Затем туман. На интервью не ходите. Сколько бы ни звали. Удивляет закрытость главы министерства", - написала Соколова.

В своем посту она задает министру главный вопрос - что с патриотическим воспитанием на 10 году войны?

"В Польше в марте 2022 года было заседание Кабмина. Тема номер один: усилить патриотическое воспитание в школах. И университетах. Немедленно. Потому, что рядом война", - добавила журналистка.

Отсутствие патриотического воспитания - одна из причин сепаратизма

Также она отметила, что время от времени обсуждает с коллегой из Попасной причины сепаратизма на Донбассе. Так, кроме советского синдрома, по мнению Соколовой, причиной стало российское ТВ.

"Дети перманентно, на полном серьезе слышали от родителей разговоры, что Крым должны были засадить кустами марихуаны, сделав из него зону наркоплантаций, а Хантер Байден должен был захватить донбасские земли и затопить шахты. Это дома. В школе учителя с той же идеологией. Альтернативы нет. Ее детям негде получить. И это беда. Просто беда. Как же вы этого не понимаете?" - говорит Соколова.

Журналистка отмечает, что в Киеве ситуация не лучше.

"Учителя в школе в центре столицы не знают героев войны. Истории двухлетней. Дети общаются на русском. Слушают российский контент. Учителя часто тоже. Подростки играют в компьютерные игры с российскими геймерами. Минута молчания в 9 утра и гимн на звонках, это хорошо, но этого - недостаточно", - говорит Янина.

Пласт, по мнению Соколовой, является хорошей основой для введения патриотического воспитания в образовательных учреждениях (фото: Instagram/Yanina Sokolova)

Она также добавила, что сегодня, 12 апреля, исполняется 112 лет Пласта - украинскому скаутингу.

"Это полностью укомплектована система, которая годами существовала во всех прогрессивных мировых сообществах как центры развития личности. И павербанк сохранения традиций и идентичности. Почему бы ее не взять как факультатив +1 урок в неделю в школах? Вместо передачи представителей и представительниц квартала в марафоне. Результатов бы не пришлось долго ждать", - утверждает Соколова.