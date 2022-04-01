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"У нас тоталітарний режим": вчителька з РФ засудила війну в Україні і може сісти на 10 років

Вчителька РФ висловилася проти війни в Україні (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Російська вчителька відкрила учням правду про злодіяння армії РФ, і тепер їй загрожує тюремний термін до 10 років.

Про це повідомляється в одному з Telegram-каналів.

Деталі скандалу

55-річна вчителька англійської мови в Пемзі з училища чесно відповіла на питання восьмикласниць, чому вони не зможуть поїхати на змагання в Європу, які планувалися раніше.

Педагог Ірина Ген різко висловилася про політику Росії, а також рекомендувала своїм учням розвивати критичне мислення і формувати свою думку.

"До Києва хочуть дійти, повалити Зеленського, але Україна - це суверенна держава. А у нас тоталітарний режим", - сказала жінка.

Зрада учнів

Після цього учні передали аудіозапис правоохоронцям, які своєю чергою порушили кримінальну справу про фейки про ЗС РФ щодо педагога.

Тепер жінці загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нижче слухайте розмову вчительки та її учнів-зрадників.

Як ми раніше писали, російський окупант обкрадав будинки українців і вивозив золото.

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Російська Федерація