"Днепр - российский город". Владелица популярного магазина набросилась на девушку

Детали скандала

Согласно опубликованным кадрам, жительница Днепра отказалась обслуживать девушку из Луцка и заявила, что западные области - "это не наше", а Днепр "русский город". Таким образом продавщица ответила на вопрос клиентки, из Украины ли она.

"Уходи из моего шикарного магазина, выходи. Он только для русскоязычных, у нас здесь свое государство. А Луцк и Волынская область к Днепропетровску не имеют отношения, не лезь сюда. Тебе скоро нужно будет в Польше полякам мыть пол. Мы - русские люди, мы другие люди, мы - Харьков, Днепропетровск, Одесса", - сказала Ирина.

В свою очередь клиентка ответила владелице, чтобы та "ждала в гости" и "валила в рашку".

Владелица онлайн-магазина парфюмерии вляпалась в скандал (фото: t.me/AndriyuKK/19971)

Что еще известно о женщине

Как оказалось, не только этот диалог показывает, что Ирина Щербина поддерживает Россию.

В соцсетях она подписана на ряд социальных сообществ, где поддерживают войну на Донбассе с 2014 года и полномасштабное вторжение в 2022. В частности, там поддерживают действия Путина.

Владелица онлайн-магазина парфюмерии вляпалась в скандал (фото: t.me/AndriyuKK/19971)