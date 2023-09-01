"Днепр - российский город". Владелица популярного магазина набросилась на девушку

Владелица парфюмерного онлайн-магазина в Instagram из Днепра Ирина Щербина заявила, что обслуживает только русскоязычных клиентов. Женщина набросилась на девушку из Луцка, которая хотела сделать заказ на украинском языке.
Об этом сообщил журналист Константин Андриюк в своем Telegram-канале.
Согласно опубликованным кадрам, жительница Днепра отказалась обслуживать девушку из Луцка и заявила, что западные области - "это не наше", а Днепр "русский город". Таким образом продавщица ответила на вопрос клиентки, из Украины ли она.
"Уходи из моего шикарного магазина, выходи. Он только для русскоязычных, у нас здесь свое государство. А Луцк и Волынская область к Днепропетровску не имеют отношения, не лезь сюда. Тебе скоро нужно будет в Польше полякам мыть пол. Мы - русские люди, мы другие люди, мы - Харьков, Днепропетровск, Одесса", - сказала Ирина.
В свою очередь клиентка ответила владелице, чтобы та "ждала в гости" и "валила в рашку".
Как оказалось, не только этот диалог показывает, что Ирина Щербина поддерживает Россию.
В соцсетях она подписана на ряд социальных сообществ, где поддерживают войну на Донбассе с 2014 года и полномасштабное вторжение в 2022. В частности, там поддерживают действия Путина.
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