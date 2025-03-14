"У нас Сарочка - первый ребенок". Что Демьян Ганул писал в соцсетях перед гибелью

В пятницу, 14 марта, в центре Одессы был застрелен активист и блогер Демьян Ганул . Без мужа осталась супруга Жанна Вознюк и их дочь Сара, которой всего несколько месяцев.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram рассказывает подробнее, что известно о семье волонтера, а также что он писал в соцсетях перед гибелью.

Семья Демьяна Ганула

Демьяну Ганулу был 31 год. Весной 2024 года он женился блогере и фитнес-тренере Жанне Вознюк.



Свадьба Демьяна Ганула (фото: instagram.com/demian.ganul)

"Сегодня мы поженились, официально появились +1 украинская националистическая семья", - написал активист в своем блоге 27 апреля.



Демьян Ганул и его супруга в день свадьбы (фото: instagram.com/demian.ganul)

Через несколько месяцев стало известно, что пара ждет ребенка. В июне они устроили скромное гендер-пати на берегу моря, чтобы определить пол ребенка. Пара с трепетом ожидала появления на свет дочери.

В своем блоге активист часто публиковал фото со своей женой, на которых они выглядели очень счастливыми.



Активист Ганул с супругой (фото: instagram.com/demian.ganul)

Судя по всему, блогер очень ждал дочку. Еще до ее рождения Демьян Ганул знал, как они с супругой назовут ребенка.

"Сара, Жанна и Демьян, на фото не всех видно", - подписал снимок Ганул в июле 2024 года.



Ганул с женой летом 2024 года (фото: instagram.com/demian.ganul)

6 октября прошлого года активисту исполнился 31 год.

"Мне сегодня 31. Пытаюсь проживать эту жизнь с пользой для общества и страны, предстоит еще много планов, которые следует воплотить в жизнь. Спасибо всем, кто рядом, я это ценю", - написал он в своем блоге.



Активисту был 31 год (фото: instagram.com/demian.ganul)

А 24 октября Демьян Ганул стал отцом. В связи с этим он опубликовал трогательный снимок с новорожденной дочерью из роддома.

"Сегодня я стал отцом лучшей девочки на свете. Сарочка, поздравляю тебя в Украине, будь здорова и счастлива, я все для этого сделаю. Глаза мокрые от счастья", - написал он.



Активист Ганул с новорожденной дочкой Сарой (фото: instagram.com/demian.ganul)

Несмотря на свою занятость, активист много времени уделял дочери. Так, он публиковал в блоге фото с их совместных прогулок в Одессе возле моря.

"Были с Сарой на море, она в восторге", - подписал он фото с коляской.



Демьян Ганул на прогулке с Сарой (фото: instagram.com/demian.ganul)

В феврале 2025 года семья окрестила дочь. Об этом волонтер также написал в Instagram и опубликовал несколько трогательных фото с малышкой и семьей.



Дочку Ганула окрестили в феврале 2025 года (фото: instagram.com/demian.ganul)

Несколько недель назад активист опубликовал длинный пост, посвященный дочери и нелегким будням молодых родителей.

"У нас Сарочка - первый ребенок, и это безусловно новый и трудный опыт. Скорее всего, мы не были к этому готовы, если вообще к этому можно быть готовым", - отметил он.

Затем он написал, что его супруге, как и многим женщинам, очень тяжело в первые месяцы после рождения ребенка.



Волонтер с дочкой (фото: instagram.com/demian.ganul)

"Мы, мужчины, в подавляющем большинстве недооцениваем тяжесть, которую испытывают мамы новорожденных малышей. Это своеобразный бесконечный марафон без сна, сопровождающийся кормлением, подгузниками, усталостью, слезами, отчаянием", - подчеркнул он.

Также он призвал всех мужчин помогать своим женам.

"Я понимаю, материнство - это не только о любви и нежности, это также об истощении и жертвах. Поэтому, поддержка для женщины титанически необходима, она может проявляться во что бы то ни стало, но без нее никак", - подытожил Ганул.



Демьян Ганул с дочерью (фото: instagram.com/demian.ganul)

Демьян Ганул - общественный деятель, волонтер, блогер, зоо- и экозащитник, основатель и руководитель ОО "Уличный фронт". Участник Революции достоинства и противостояния в Одессе 2 мая 2014 года против пророссийских сил, один из экс-руководителей ячейки Правого сектора в Одессе (2014−2016).

Напомним, сегодня, 14 марта, около 10 утра неизвестный мужчина выстрелил в прохожего в Приморском районе Одессы. Нападавший скрылся с места преступления, а пострадавший умер. Им оказался Демьян Ганул.

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