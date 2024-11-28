"У нас нет отношений, мы просто занимаемся сексом". Насколько это утверждение правдиво и какую горькую истину следует знать

В нашем мире, где сексуальная свобода и эксперименты с формами отношений стали нормой, вопрос, можно ли заниматься сексом без отношений, кажется довольно актуальным. Можно ли иметь интимные связи, но не называть их "отношениями"?

Можно ли связь ради секса называть отношениями и как относиться к таким отношениям, рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.

По словам эксперта, в первую очередь ответы на эти вопросы зависят от того, как мы определяем "отношения". Потому что для кого это - взаимные обязательства и планы на будущее, а для кого даже еженедельные свидания ради секса - то же отношения.

Секс без обязательств

"Идея секса без обязательств - это тот самый случай, когда два человека занимаются сексом без того, чтобы это сопровождалось традиционными "отношениями" в понимании большинства людей. В таких случаях эмоциональные привязки и часто даже желания быть вместе вне спальни могут быть отсутствуют", - объясняет сексолог.

Он добавил, что такие связи могут сохранять свою яркую физическую сторону, но они необязательно превращаются в стабильные или эмоционально насыщенные отношения.

Являются ли это отношениями?

С точки зрения многих психологов любой контакт между людьми, сопровождающийся эмоциональными или физическими отношениями, так или иначе является своеобразной формой отношений.

"Если два человека имеют общий опыт, будь то секс, совместное время или совместные эмоции, эти взаимодействия можно считать отношениями, хоть и нестандартными. Просто они могут не включать эмоциональную привязанность или намерение оставаться вместе на более длительный период", - говорит Виталий. Курсик.

Только секс или больше?

Если один из партнеров ищет более глубокую эмоциональную привязку, а другой хочет только секса без дальнейших обязательств, это может привести к недоразумениям или даже болезненным ситуациям.

"Секс без отношений может быть приятным и не обязательно сводить людей к серьезным обязательствам, но важно четко понимать границы и потребности каждого партнера. Без ясности и открытых разговоров можно попасть в эмоционально нездоровые ситуации", – предупреждает эксперт.

Можно заниматься сексом без классических отношений, но это не значит, что это не отношения вообще. Всё зависит от того, что вы и ваш партнер хотите от этого взаимодействия.

"Если это просто физическая близость, не требующая обязательств, это один вариант. Если же есть эмоциональная связь, даже без четких определений, это уже другая форма отношений, просто не такая традиционная. Важно обсуждать ожидания и потребности, чтобы избежать недоразумений", - резюмирует Виталий Курсик.