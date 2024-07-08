"У геноцида есть лицо": украинские звезды проклинают россиян за кровавый удар по детям

София Ротару

Певица не стала ничего писать. Она лишь разместила кадр из "Охматдета", по которому избивали россияне. Также Ротару оставила эмодзи в виде разбитого сердца.



Реакция Ротару на удар по Киеву (скриншот)

Андрей Данилко

Артист разместил одно из фото, сделанное после циничного удара по больнице. На нем можно увидеть детей на диализе, вынужденных сидеть возле разрушенного здания. Данилко оставил тег, которым напомнил, что Россия - страна-террорист.

Реакция Данилко (скриншот)

Слава Демин

Ведущий не стал подбирать слова. Он написал все, что думает о россиянах, "высокоточно" ударивших по больнице с детьми.

Слава Демин разнес россиян (скриншот)

Анна Тринчер

Певица отметила, что у нее просто нет слов, ведь она видела глаза детей, которые лечатся в "Охматдете". Из-за войны многие потеряли родителей, пострадали от обстрелов, а потому стены медучреждения стали для некоторых маленьких пациентов новым домом, в который попала российская ракета.

Тринчер отреагировала на ракетный удар по "Охматдету" (скриншоты)

Христина Соловий

Певица разместила текст на английском, чтобы о кровавом ударе РФ по Украине узнало как можно больше людей из других стран. Она призывает распространять посты, в которых описаны преступления окупантов.

"У геноцида есть лицо. 144 миллиона лиц", - написала Соловий, говоря о россиянах.

Соловий отреагировала на удар по "Охматдету" (скриншот)

Мария Ефросинина

"Женщина. Ребенок. Кровь. Так сегодня начался новый день в Украине. Боль настолько огромна, что ее невозможно вложить в слова. А как вместить боль и страх за своего ребенка матери, проснувшейся этим утром в киевском Охматдете?", - написала ведущая .



"Город просыпается, а зло, как и каждый Божий день, не засыпает и на минуту. Это зло коварное, зло, не имеющее человеческого лица, зло подлое, которое планирует удар по тем, кто сам себя не способен обезопасить, не способен защитить .Кто может только, испугавшись канонады громких взрывов, прокричать "мама!" - добавила она.

Реакция Ефросининой (скриншот)

Ольга Фреймут

Ведущая также распространила кадры по результатам ракетной атаки. Она написала, что россияне - убийцы.

Реакция Фреймут (скриншот)

Юлия Бакуменко

Жена Виталия Козловского, недавно ставшая мамой, эмоционально отреагировала на удар по больнице, где находились дети. Ведь ударить по ним - самая большая подлость.

Реакция жены Козловского (скриншот)

Надежда Дорофеева

"Этим чудовищам все равно кого убивать. Детей в киевской больнице "Охматдет", куда они попали утром, ехавших на работу или находившихся дома киевлян, мирных жителей Днепра, Кривого Рога, Краматорска, Славянска... И еще многих украинских городов. Более 40 ракет разного типа повредили и разрушили в одно утро жилые дома, инфраструктуру и жизнь стольких людей", - написала певица.

"Утро, похожее на фильм ужасов. Но это наша реальность. Это ад, который должен увидеть и ощутить весь мир", - добавила она.

Пост Дорофеевой (скриншот)

Юлия Санина

Певица "репостнула" одно из видео, на котором показаны ужасающие последствия атаки. Санина также перешла на английский, чтобы весь мир мог увидеть, что творят россияне.

Реакция Саниной (скриншот)

Оля Цыбульская

"Мы должны избавиться от этих извергов на своей земле. Искоренить все от их языка до любых деталей, связанных с ними. Прошу каждого, будьте сознательными. Цена "какая разница" очень высока", - написала она.

Реакция Цыбульской (скриншот)

Соломия Витвицкая

Ведущая показала, как много было воздушных тревог в Киеве. И это результат того, что возле нашей страны есть другая - россиян-маньяков.

Stories ведущей (скриншоты)

Владимир Дантес

Одной из самых эмоциональных была реакция певца. Он обратился и к премьеру Венгрии Виктору Орбану, который сначала побывал в Киеве, а затем поехал "дружить" с Путиным.

Что сказал Дантес (скриншоты)

Ракетный удар по Киеву 8 июля - что известно

В понедельник Киев подвергся ракетным обстрелам со стороны РФ. Город оказался под ударом, попадание и падение обломков фиксировали в Соломенском, Шевченковском, Голосеевском, Дарницком, Днепровском и Деснянском районах.

Последствия ракетного удара по "Охматдету" (фото: РБК-Украина)

В "Охматдете" пострадали дети. оккупанты попали по корпусу, где маленькие пациенты проходили процедуру гемодиализа. Также пострадали несколько отделений, в том числе онкологическое и реанимационное.