Тянула до последнего: во Львове учительнице удалили опухоль весом 13 килограммов

Что известно

53-летняя учительница Ирина из города Хотин Черновицкой области. На здоровье женщина никогда не жаловалась. Однако около четырех лет назад на яичнике женщины появилось новообразование, о котором она не знала.

По словам медиков, опухоль прогрессировала бессимптомно и безболезненно. Правда, женщина постепенно набирала избыточный вес.

В частности, в марте 2023 опухоль стремительно возросла до гигантских размеров. Ирина уже не могла самостоятельно одеться, спокойно лежать или сидеть. Однако даже сильные боли не стали поводом обратиться к врачу. Записалась на прием она только тогда, когда осознала, что может утром просто не проснуться.

Во Львове женщине удалили 13 килограммовую опухоль (facebook.com/1tmolviv)

Как прошла операция

Медики были в шоке от увиденного и сразу поместили Ирину в реанимацию. В больницу Львова женщину привезли в стабильно тяжелом состоянии с деформированным животом, потерей мышечной массы, сильной слабостью и лишней жидкостью в плевральной полости.

После необходимого обследования врачи немедленно назначили оперативное вмешательство. Во время операции удалили 13-килограммовую опухоль размером 35 на 25 см.

По словам хирургов, пациентке действительно повезло, что опухоль не распространилась на соседние органы и структуры.

В общем, операция длилась два часа. К счастью, опухоль оказалась доброкачественной, поэтому в дополнительной терапии женщина не нуждается.

Известно, что учительницу уже выписали и вскоре она планирует вернуться к работе.

Во Львове у женщины обнаружили 13 килограммовую опухоль (facebook.com/1tmolviv)