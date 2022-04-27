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"Ти - дупа з очима": Андрій Данилко розніс російську журналістку

Андрій Данилко (фото: instagram.com/v_serduchka)
Автор: Styler

Андрій Данилко одним з перших артистів, хто з початку війни Росії проти України постраждав від російської фабрики фейків.

Але творець образу Вєрки Сердючки не дає себе в образу, відповідаючи на випади пропагандистів і фейкометів.

"Я весь час хочу образити Володимира Соловйова. І Альону Блін (журналістка Альона Жигалова веде шоу на YouTube під назвою "Алёна, блин!" - ред.). Тому що один - каструля,а друга - дупа з очима. Той дзвенить і торохтить. Хочеться сказати: "Ну ти ж падло". І він: "Так, ну а що?", - сказав Данилко в інтерв'ю "Зірковому шляху".

"А оця Альона Блін вириває з контексту моє інтерв'ю з Гордоном, де я розповідаю історію з приводу фрази "Раша, гудбай", і подає: "Дивіться, він підтвердив, що співає цю пісню". Їй люди пишуть: "Альона, як вам не соромно, ви там якось вирвали з контексту, послухайте до кінця". Я ж, наївна душа, знаходжу її телефон, пишу їй, шанобливо, на Ви: "Альона, візьміть трубочку, це Андрій Данилко з Києва". Тиша. Бачу - прочитала. Я почекав до вечора і пишу: "Сподіваюся, вам соромно". Три крапки. Вона прочитала це, теж побачив. Але ось так ти робиш - все, тоді ти - дупа з очима", - додав шоумен.

Раніше зірковий співак зробив заяву про українську мову.

Також ми публікували список українських артистів, яким заборонили їздити в Росію найближчі 50 років.

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Андрій Данилко