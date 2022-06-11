"Ты заднеприводный?": у Києві копи побили активіста за ЛГБТ-символіку

Інцидент стався у Києві біля Голосіївського парку на вулиці Генерала Родимцева.

Марко гуляв, коли до нього під'їхала поліцейська автівка. З авто вийшло троє людей. За словами активіста, поліцейські підійшли і вимагали показати телефон. Сказали, що він схожий на диверсанта.

Далі, як зазначає постраждалий, він показав свій паспорт і попросив, щоб поліцейські показали їхні документи. Хотів пересвідчитися, що вони справді з поліції. Але його прохання "розізлило" людей у поліцейській формі.

"Під час перегляду паспорту поліцейські звернули увагу на те, що я з Донецька. Вони зазначили, що це робить мене підозрілою людиною. Поліцейські використовували нецензурну лексику. На мені був браслет з символікою ЛГБТ+. Один з поліцейських кілька разів поставив мені питання: "Ты что, заднеприводный?" - розповідає Крикун.

"Поліцейський вибив у мене з рук телефон з павербанком, гаджети розлетілися по кущах. Після цього він вдарив мене у живіт. Мене силою відвели на узбіччя в ліс, повалили на землю, прихилили головою до землі. Кілька хвилин мене тримали в такій позі і наносили удари рукою", - зазначає потерпілий.

Активіст каже, що поліція силою примусила вибачатися.

"За що вибачатися? Не зрозуміло. Можливо, за сексуальну орієнтацію чи за те, що я з Донецька", - дивується активіст.

Потерпілий вже знайшов юристку і планує писати заяву у поліцію.