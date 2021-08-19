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"Ти вбив мене і наше маленьке диво": на Закарпатті за дивних обставин загинула дівчина

Автор: Анна Шиканова

У Мукачеві Закарпатської області трагічно загинула 19-річна дівчина. Вона зістрибнула з даху дев'ятиповерхового будинку. На місце події була знайдена передсмертна записка.

Деталі трагічної історії повідомив старший інспектор відділу комунікації поліції Закарпаття Євгенія Красилинець у коментарі для "Перший".

Загиблою виявилася 19-річна мешканка Мукачева Анастасія. Дівчина працювала майстром з манікюру і за словами знайомих загиблої, вона була позитивною людиною, завжди в гарному настрої. Всі, хто знав Анастасію, не вірять, що вона могла зважитися на такий відчайдушний крок.

Напередодні своєї загибелі Анастасія опублікувала фотографію з відпочинку в соціальних мережах і написала: "Якщо ти любиш когось по-справжньому, ти просто не будеш помічати інших".

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За кілька годин до смерті дівчина листувалася зі своєю колишньою одногрупницею і цікавилася, де в місті можна знайти багатоповерхівку з відкритим дахом.

Також на її сторінці в Instagram з'явився вірш про нерозділене кохання. Друзі припустили, що саме відносини могли стати причиною для самогубства.

Скриншот

У соціальних мережах вже почали писати про те, що Анастасія нібито була вагітна та у своїй прощальній записці написала: "Ти будеш мучитися гірше, ніж я. Ти вбив мене і наше маленьке диво".

У поліції на цей момент з'ясовують всі обставини трагедії, проводиться слідство.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під Кропивницьким зниклу 16-річну дівчину виявили мертвою.

А також розповідали про те, що у Польщі у витверезники помер 23-річний українець.

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МукачевоРозслідування