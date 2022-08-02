"Ти боягуз чи мужик?" 18-річного хлопця у Кропивницькому ображали й не пускали до укриття

В Кропивницькому 18-річного хлопця не пускали до укриття і обзивали боягузом, через те що він під час повітряної тривоги намагався пройти в найближче бомбосховище.
Про це повідомляє CBN.
Сталося це під час повітряної тривоги 31 липня в школі №14. До укриття намагався потрапити Нестор Козачінський, але вахтер його відмовлявся пускати, аргументуючи це тим, що хлопець лише один, і обзивав його боягузом.
Врешті решт Нестора все ж провели до бомбосховища, але образи від сторожа не припинялися.
"Не думаю, що ти мужик, ти хуже баби... Не треба боятись. Треба воювати за Україну. Тебе засипе тут і будеш сидіти", - бурчав літній вахтер, проводжаючи Нестора.
"Коли почалася тривога, я зайшов на інтерактивну карту, щоб подивитися укриття, де я можу сховатися. Серед переліку була і чотирнадцята школа, найближче до того місця, де мене застала тривога. До приміщення мене впустили, але вахтер не хотів пропускати до укриття.
Я наполіг на тому, щоб пройти, адже це моя безпека. Він увесь час впирався, а коли я став ще більше наполягати на своєму, то перейшов на образи і просто хамську поведінку. Але до укриття через хвилин сім тривоги все-таки провів", - розповідає Нестор.
Фото: Нестор Козачінський (CBN)
Коли сирена замовкла, сторож почав казати, щоб хлопець йшов геть. Але Нестор сказав, що дочекається відбою тривоги. Образи від вахтера продовжилися.
Директор навчального закладу Олександр Саржевський не вірить, що таке могло статися. Він наголошує, що сторож не міг так вчинити, адже в нього онука в Харкові була під ракетними ударами.
"Він не міг так вчинити, для нього це дуже хвороблива тема. Взагалі ми людей пускаємо. Все відбувається так: людина телефонує за номером, черговий її зустрічає та запускає до укриття. Наприклад, у четвер, коли вибухи були, у школі діти були, за ними прийшли їхні батьки, і ми їх також провели до укриття", - говорить директор.
А от заступник директора Едуард Тітаренко виправдовує сторожа. Мовляв, він не зобов’язаний впускати людей.
"В такому разі, хто ви такий? І як він може вас впустити, якщо не знає вас? Тим паче ви знаєте, яка зараз ситуація. Я, звичайно, розберуся з цим черговим… Взагалі він не зобов’язаний впускати людей. Якби там жінка була, діти були, то можна було б впустити, а так… А так то черговий тут один, і хто знає, яка ситуація може статися... Якщо б тут ще люди були, то заходьте, а так він же не може покинути свій пост і сидіти з ним в укритті…" - говорить Тітаренко.
Тим часом Нестор надав відеодоказ...
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