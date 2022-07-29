"Ти просто розірвав нам серце": в мережі сумують про загибель воїна і поета Гліба Бабича

Публікуємо останню поезію, яку написав Гліб 24 липня 2022 року.

Коли смерть присяде на бруствер, спитає - "Ну що тут ти?"

Коли нас, як тісто, місить вогняний вал,

Я не стану смикати Бога - вийду в канал арти.

У піхоти з артою і Богом - зАвжди прямий канал.

Заглушаючи криком в рацію хрипкий голос війни,

Продиктую чарівні цифри, наче магічний код.

Скрипне радіо - "Прийняв. Тримайтеся, пацани".

Решту слів не почую. Бо знову накрив "приход".

Оживе на позиції стадо сталевих слонів,

Поверне свої хоботи в сторону наших бід.

І зайде у стволи із клацанням стиснутий божий гнів,

Для швидкої доставки - без декларацій і мит.

Навіть янголи завмерли в небі - як театральний зал,

Небо теж полюбляє сипати - снігом, градом, дощем.

Дочекалися. Наче кулак по всесвіту стукнув залп.

Другий, третій, а потім іще і ще.

А над нами небо луснуло наче віконне скло,

Аж земля підстрибнула, і трохи змінився ландшафт.

Смерть сиділа на бруствері. Більш немає. Змело.

Та зі стиснутих рук повернулася в серце душа.

"Що там, брате? Прийом? - Та все по плюсах, братан!

Так вломили, що вщент. І цілей більше нема!"

Що я ще відповім? Вклоняюсь тобі, арта!

Не дарма вас кличуть богами. Ой не дарма...

Гліб Бабіч

У мережі хвиля скорботи

"Прощавай, Глібе.Ти справжній. Говорити про тебе в минулому часі не виходить, і не буду. Друг. Самий правильний Санта. Глібе, ти просто розірвав нам серце, друже. Такого не мало статись. Сука війна. Ми колись обов‘язково побачимось, сядемо в твоєму бліндажі та ти зіграєш на гітарі свою нову пісню. І ми змонтуємо якійсь кліпчик. Це у нас нормально виходило, так жеж? Дивись там з неба за нами, ок? - написав про воїна В'ячеслав Скоряк.

Гліб Бабич загинув на фронті (фото: В'ячеслав Скоряк)

"Є люди, які просто не можуть ось так взяти і піти. Так ти думаєш, допоки не отримаєш страшну звістку. Мені здавалося, що вони мають бути завжди - Сашко, Михась, Ваня, а тепер і Гліб Бабіч , вони ж так багато поклали на цей алтар, всіх себе, до останньої краплі. Люди, що після них залишається велика порожнеча, яку важко заповнити. Коли, коли ми нарешті закриємо цей рахунок?"- написала про поета Олена Добровольська.

"Вічна пам'ять Гліб Бабич! Велика подяка за Талант - любити державу і творити неймовірну поезію", - відреагувала на смерть Ганна Хопко.

У мережі сумують про смерть Гліба Бабича

"Я буду сумувати за тобою, Гліб Бабич. Так, я знаю що зустрінемося. Я все знаю, але не можу втримати сліз", - написала парамедик Тайра, яку нещодавно звільнили з російського полону.

Парамедик Тайра і Гліб Бабич (фото: Юлія Паєвська)

"На рашистсько-українській війні загинув воїн, волонтер і поет Гліб Бабіч. Він очолював ГО" Республіка. Брати по зброї"... Любив Україну найбільше. "Не вмирай за неї - убий за неї!"- це теж його слова... Сердечне співчуття доньці, рідним, друзям і тисячам поціновувачів його таланту. Світла пам'ять Герою...",- прокоментував загибель Гліба Віктор Юрченко.

У мережі згадують про поета і воїна Гліба Бабича