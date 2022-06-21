"Ти що, не знаєш хто я?": під Рівним син "рішали" жорстоко побив двох жінок

Наразі правоохоронці з'ясовують всі деталі і обставини події.

В якому стані потерпілі

Повідомляється, що жінок побили на території бази відпочинку у селі Рудка Вараського району. Із заявою про побиття до поліції ввечері 18 червня звернулася 64-річна жителька райцентру.

Вона отримала тілесні ушкодження, також постраждала її донька.

За словами доньки потерпілої Олександри Гончар, до побиття причетний син директора Рівненської АЕС Євген Павлишин.

Жінка пише, що її чоловік (зять потерпілої) зараз захищає Україну на Сході. А в той час вдома коїться таке.

"В той момент, коли мій чоловік на передовій бореться за наш спокійний сон, його 64-річну тещу та її дочку жорстоко було побито під час відпочинку на Білому озері. Жорстоко, в даному випадку, не просто слово, а факт того, що мої рідні наразі перебувають в лікарні в тяжкому стані та моя мама мене не впізнає", - пише вона.

Що саме сталося

За словами Олександри, чоловік справляв свої природні потреби під дверима будинку, в якому гостювала потерпіла.

"На зауваження літньої жінки відповів грубою силою зі словами "Ти що, не знаєш хто я!?". Опісля, як літня жінка впала від удару на землю, "герой" продовжив наносити удари ногами. Але цього йому було замало і він приклав свою фізичну силу і до дочки, котра хотіла заступитися за маму", - розповідає жінка.