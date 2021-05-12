"Ти не бог, ти - гнида": до місця масового вбивства в Казані люди покладають квіти

У гімназії №175 міста Казані 11 травня двоє молодих хлопців вбили 8 осіб. У Татарстані після стрілянини 12 травня оголошено днем жалоби. Всю ніч і ранок скорботні люди несуть до будівлі школи квіти і записки.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Біля навчального закладу місцеві жителі зробили стихійний Меморіал в пам'ять про загиблих у теракті. Наймолодшим загиблим дітям було по 14 років.
Навіть після заходу люди несли квіти і записки, силовики запускали по 20 осіб на територію школи.
Також люди приносили таблички до меморіалу. На одній з них було написано: "Ти не бог, ти - гнида". Її написав і розмістив місцевий житель Казані. Таким чином він звернувся до стрільця Ільназа Галявієва.
Під час допиту він запевнив, що ще кілька місяців тому усвідомив, що начебто є "богом". А невинних людей Галявієв убив через ненависть.
За останніми даними російських ЗМІ, загинули мінімум 11 осіб, 32 людини постраждали. Повідомляється, що двоє із загиблих в Казанській школі розбилися, вистрибнувши з вікна.
У той же час, в прес-службі президента Татарстану повідомили, що в результаті стрілянини в школі в Казані загинули 8 людей, 20 постраждали.
Стріляв в 175-й гімназії Ільназ Галявієв, що навчався в цій школі. Його затримали. Слідство призначить нападнику на школу в Казані психолого-психіатричну експертизу. Якщо його провину доведуть - йому світить довічне ув'язнення.
Ймовірний пособник стрілка затриманий в Казані, це Мухамедшин Раміль, йому 41 рік.
Як ми раніше писали, спливли нові подробиці про студента вбивцю.