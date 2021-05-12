"Ти не бог, ти - гнида": до місця масового вбивства в Казані люди покладають квіти

У гімназії №175 міста Казані 11 травня двоє молодих хлопців вбили 8 осіб. У Татарстані після стрілянини 12 травня оголошено днем жалоби. Всю ніч і ранок скорботні люди несуть до будівлі школи квіти і записки.

Біля навчального закладу місцеві жителі зробили стихійний Меморіал в пам'ять про загиблих у теракті. Наймолодшим загиблим дітям було по 14 років.

Навіть після заходу люди несли квіти і записки, силовики запускали по 20 осіб на територію школи.

Також люди приносили таблички до меморіалу. На одній з них було написано: "Ти не бог, ти - гнида". Її написав і розмістив місцевий житель Казані. Таким чином він звернувся до стрільця Ільназа Галявієва.

Під час допиту він запевнив, що ще кілька місяців тому усвідомив, що начебто є "богом". А невинних людей Галявієв убив через ненависть.

У Казані люди сумують за загиблих людей (фото з соцмереж)

Жертви стрілянини в школі

За останніми даними російських ЗМІ, загинули мінімум 11 осіб, 32 людини постраждали. Повідомляється, що двоє із загиблих в Казанській школі розбилися, вистрибнувши з вікна.

У той же час, в прес-службі президента Татарстану повідомили, що в результаті стрілянини в школі в Казані загинули 8 людей, 20 постраждали.

Хто відкрив стрілянину в школі

Стріляв в 175-й гімназії Ільназ Галявієв, що навчався в цій школі. Його затримали. Слідство призначить нападнику на школу в Казані психолого-психіатричну експертизу. Якщо його провину доведуть - йому світить довічне ув'язнення.

Ймовірний пособник стрілка затриманий в Казані, це Мухамедшин Раміль, йому 41 рік.