Де твердий знак? Лобода допустила орфографічну помилку і зганьбилася

Лобода в черговий раз викликала неоднозначні емоції у фанатів
Світлана Лобода, яка любить епатувати і привертати увагу оточуючих, здивувала шанувальників черговою витівкою. Так, артистка допустила очевидну помилку в слові "зйомка". Відповідну публікацію виконавиця розмістила в соціальній мережі Instagram.
Лобода опублікувала відео для шанувальників, щоб повідомити, що вона збирається на зйомку і побажала всім гарного дня.
Світлана Лобода (відео: instagram.com/lobodaofficial)
Перше, на що звернули увагу шанувальники - це губи Лободи, які з кожним разом стають все більше. Однак більш уважні підписники помітили, що в слові "зйомка" співачка допустила помилку:
Світлана Лобода (відео: instagram.com/lobodaofficial)
Раніше Лобода з донькою влаштували фотосесію в купальниках на яхті.
Нагадаємо, що Лобода покрутила сідницями біля басейну і викликала неоднозначні суперечки в мережі.