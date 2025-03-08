Твердый шампунь, жидкие патчи и бальзам от усталости: уникальная косметика украинских брендов, которую стоит купить

Тенденции в мире уходовой и декоративной косметики продолжают неустанно двигаться вперед. Украинские бренды и производители также не отстают и предлагают потребителю все более инновационные решения: новые структуры, интересный состав, повышенная эффективность и т. д.
РБК-Украина (проект Styler) собрало подборку уникальных косметических продуктов от украинских брендов.
Твердые шампуни по-настоящему заполонили сердца поклонниц косметических новинок. Твердые шампуни тщательно очищают кожу головы и волосы, но не сушат их. Благодаря этому волосы приходится реже мыть.
Несмотря на то, что шампуни являются натуральными, они прекрасно мылятся, ведь для производства использованы мягкие японские ПАВ. К тому же твердые шампуни можно использовать как этап в уходе для восстановления волос.
Цена за сет из 4 штук – 510 гривен.
Твердый шампунь (фото: instagram.com/bogika.cosmetics)
Мы привыкли, что патчи – это всегда диски, пропитанные жидкостью для устранения отеков и темных кругов под глазами. Однако их жидкая форма может оказаться еще более эффективной.
Пептиды в составе контролируют нейроны. Поскольку пептиды могут глубоко проникать в кожу и накапливаться там, увлажняя слои кожи, за три недели количество морщин сокращается от 20 до 27%. Об этом уверяет производитель.
Нужно нанести небольшое количество средства на очищенную кожу проблемных зон и оставить на 10-15 минут, а остатки смыть теплой водой. Патчи также можно наносить перед сном, когда мышцы лица более расслаблены, чем утром.
Цена за 10 мл – 690 гривен.
Жидкие патчи (фото: instagram.com/bogika.cosmetics)
Этот крем содержит мочевину (диамид углеродной кислоты), масло чайного дерева и ментол. В сочетании это трио прекрасно подходит для ухода за кожей стоп и сделает их более свежими. Они помогают быстро заживить трещины, защищают кожу от инфекций, снимают чувство усталости и делают кожу мягкой и шелковистой.
Ощущение усталости снимает тот самый ментол в составе, который придаст также охлаждающее ощущение.
Цена – 400 гривен.
Смягчающий крем от усталости ног (фото: nataliorganic.com)
Гоммаж – это косметическое средство, которое используют для очищения кожи, улучшения ее структуры, снятия отмерших клеток. Похоже на скраб, но здесь нет абразивных частиц, которые часто приводят к микроповреждениям.
Гоммаж от Sane очищает поры, уменьшает воспаление и улучшает текстуру кожи. Такой эффект дает салициловая кислота в составе. Средство подходит для жирного, нормального и комбинированного типов кожи.
Цена – 199 гривен.
Гоммаж для лица с салициловой кислотой (фото: glow.ua)
В жаркие дни, которые уже не за горами, стоит иметь под рукой что-то для освежения кожи. Этим может стать фитоспрей. Это быстрое и эффективное увлажнение кожи, что в свою очередь предотвращает преждевременное появление морщин.
Фитоспрей изготовили на основе термальной воды из Берегово. Его можно применять утром перед нанесением дневного крема, а также в течение всего дня, если кожа подвергается агрессивным воздействиям: солнце, холод, ветер и тому подобное.
Цена – 340 гривен.
Фитоспрей (фото: wm.com.ua)
Этот рисовый скраб интересен тем, что в его состав входит натуральная рисовая мука, которая может проникать глубоко в эпидермис, очищать его и препятствовать раннему появлению признаков старения. При этом скраб не травмирует кожу, поскольку имеет довольно мелкую текстуру.
В косметологии рисовую муку довольно часто используют, потому что она является эффективным сорбентом и эксфолиантом, то есть впитывает с поверхности кожи загрязнения и излишки кожного сала.
Цена – 278 гривен.
Рисовый скраб (фото: jokoblend.ua)
Да, холода уже позади, однако к следующему сезону вы будете знать, на какие продукты обращать внимание. Особенность именно зимнего крема в том, что он имеет подходящую для сезона зимнюю текстуру и насыщен составляющими, которые помогут удержать влагу в коже и создать барьер от ветра, мороза и сухости в помещениях.
"Звезда" в составе этого средства – антарктицин. Это белок, который впервые нашли в 1988 году у подножия ледника. Этот протеин не замерзает и одновременно не дает замерзнуть воде, где находится, поэтому он прекрасно справится с защитой кожи зимой.
Цена за 30 мл – 531 гривна.
Зимний крем (фото: dotyk.lviv.ua)
На первый взгляд, это обычный крем, но его можно использовать не только как ухаживающее средство, а и как аксессуар. Для этого нужно всего лишь взять карабин, и у вас есть готовое украшение на сумку или ключи.
К тому же у вас всегда под рукой аксессуар, который увлажняет кожу рук и поддерживает воднолипидный баланс. В состав входит масло рисовых отрубей, авокадо, масло ши, какао, D-пантенол, экстракт гамамелиса, витамины F, B, Е.
Цена – 270 гривен.
Мини-крем для рук (фото: crumb.com.ua)
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При написании материала использовались источники: сайты и социальные сети упомянутых брендов.