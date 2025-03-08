Твердый шампунь, жидкие патчи и бальзам от усталости: уникальная косметика украинских брендов, которую стоит купить

Твердый шампунь от BOGIKA

Твердые шампуни по-настоящему заполонили сердца поклонниц косметических новинок. Твердые шампуни тщательно очищают кожу головы и волосы, но не сушат их. Благодаря этому волосы приходится реже мыть.

Несмотря на то, что шампуни являются натуральными, они прекрасно мылятся, ведь для производства использованы мягкие японские ПАВ. К тому же твердые шампуни можно использовать как этап в уходе для восстановления волос.

Цена за сет из 4 штук – 510 гривен.

Твердый шампунь (фото: instagram.com/bogika.cosmetics)

Жидкие патчи от BOGIKA

Мы привыкли, что патчи – это всегда диски, пропитанные жидкостью для устранения отеков и темных кругов под глазами. Однако их жидкая форма может оказаться еще более эффективной.

Пептиды в составе контролируют нейроны. Поскольку пептиды могут глубоко проникать в кожу и накапливаться там, увлажняя слои кожи, за три недели количество морщин сокращается от 20 до 27%. Об этом уверяет производитель.

Нужно нанести небольшое количество средства на очищенную кожу проблемных зон и оставить на 10-15 минут, а остатки смыть теплой водой. Патчи также можно наносить перед сном, когда мышцы лица более расслаблены, чем утром.

Цена за 10 мл – 690 гривен.

Жидкие патчи (фото: instagram.com/bogika.cosmetics)

Смягчающий крем для ног от усталости от Natali Organic

Этот крем содержит мочевину (диамид углеродной кислоты), масло чайного дерева и ментол. В сочетании это трио прекрасно подходит для ухода за кожей стоп и сделает их более свежими. Они помогают быстро заживить трещины, защищают кожу от инфекций, снимают чувство усталости и делают кожу мягкой и шелковистой.

Ощущение усталости снимает тот самый ментол в составе, который придаст также охлаждающее ощущение.

Цена – 400 гривен.

Смягчающий крем от усталости ног (фото: nataliorganic.com)

Гоммаж для лица с салициловой кислотой от Sane

Гоммаж – это косметическое средство, которое используют для очищения кожи, улучшения ее структуры, снятия отмерших клеток. Похоже на скраб, но здесь нет абразивных частиц, которые часто приводят к микроповреждениям.

Гоммаж от Sane очищает поры, уменьшает воспаление и улучшает текстуру кожи. Такой эффект дает салициловая кислота в составе. Средство подходит для жирного, нормального и комбинированного типов кожи.

Цена – 199 гривен.

Гоммаж для лица с салициловой кислотой (фото: glow.ua)

Фитоспрей от White Mandarin

В жаркие дни, которые уже не за горами, стоит иметь под рукой что-то для освежения кожи. Этим может стать фитоспрей. Это быстрое и эффективное увлажнение кожи, что в свою очередь предотвращает преждевременное появление морщин.

Фитоспрей изготовили на основе термальной воды из Берегово. Его можно применять утром перед нанесением дневного крема, а также в течение всего дня, если кожа подвергается агрессивным воздействиям: солнце, холод, ветер и тому подобное.

Цена – 340 гривен.

Фитоспрей (фото: wm.com.ua)

Скраб из риса от Joko Blend

Этот рисовый скраб интересен тем, что в его состав входит натуральная рисовая мука, которая может проникать глубоко в эпидермис, очищать его и препятствовать раннему появлению признаков старения. При этом скраб не травмирует кожу, поскольку имеет довольно мелкую текстуру.

В косметологии рисовую муку довольно часто используют, потому что она является эффективным сорбентом и эксфолиантом, то есть впитывает с поверхности кожи загрязнения и излишки кожного сала.

Цена – 278 гривен.

Рисовый скраб (фото: jokoblend.ua)

Зимний крем от Dotyk

Да, холода уже позади, однако к следующему сезону вы будете знать, на какие продукты обращать внимание. Особенность именно зимнего крема в том, что он имеет подходящую для сезона зимнюю текстуру и насыщен составляющими, которые помогут удержать влагу в коже и создать барьер от ветра, мороза и сухости в помещениях.

"Звезда" в составе этого средства – антарктицин. Это белок, который впервые нашли в 1988 году у подножия ледника. Этот протеин не замерзает и одновременно не дает замерзнуть воде, где находится, поэтому он прекрасно справится с защитой кожи зимой.

Цена за 30 мл – 531 гривна.

Зимний крем (фото: dotyk.lviv.ua)

Мини-крем для рук от Crumb

На первый взгляд, это обычный крем, но его можно использовать не только как ухаживающее средство, а и как аксессуар. Для этого нужно всего лишь взять карабин, и у вас есть готовое украшение на сумку или ключи.

К тому же у вас всегда под рукой аксессуар, который увлажняет кожу рук и поддерживает воднолипидный баланс. В состав входит масло рисовых отрубей, авокадо, масло ши, какао, D-пантенол, экстракт гамамелиса, витамины F, B, Е.

Цена – 270 гривен.

Мини-крем для рук (фото: crumb.com.ua)

Вас также может заинтересовать: