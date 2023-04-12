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Животные были без намордника. Под Киевом собаки из питомника жестоко напали на мать с ребенком

Фото: Под Киевом на женщину с дочкой напали собаки из питомника (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

В Киевской области произошел вопиющий инцидент. Собаки породы Кане-корсо из питомника напали на женщину с ребенком.

Об этом рассказали в Полиции Киевской области.

Как все произошло

35-летняя женщина вместе с 7-летней дочерью вышли на прогулку. В это время их сосед - владелец питомника вывел на поводу собак породы Кане-корсо без намордников и забыл закрыть дверь питомника. Собаки, которые находились внутри, выбежали во двор и искусали мать с ребенком.

В результате укусов животных мать с дочерью получили телесные повреждения в виде многочисленных ран туловища и конечностей. Сейчас мама с дочерью находятся в больнице.

Собаки Кане-корсо покусали мать с дочерью (фото: полиция Киевской области)

По факту нанесения неосторожного тяжкого или средней тяжести телесного повреждения следователи проводят досудебное расследование [ст. 128 УК].

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Напомним, ранее мы писали, чем нельзя кормить своих любимцев.

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