RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Животным в питомнике устроили настоящий ад: в Буче мужчина замордовал породистых собак (видео)

Фото: под Киевом в питомнике для собак обнаружили замученных животных (facebook.com)
Автор: Владимир Костырин

В Буче обнаружили в питомнике для собак измученных породистых псов в тяжелом состоянии, некоторые из животных не выжили из-за отсутствия пищи и воды.

Об этом рассказал руководитель полиции Киевской области Андрей Небитов в своем Facebook.

К правоохранителям обратились родственники 28-летней женщины из Бучи, которая создала этот питомник и ухаживала за собаками, но погибла во время оккупации города, и теперь делом стал заниматься ее 27-летний муж. Супруги рассказали стражам порядка, что мужчина совсем не заботится о животных.

Полицейские отправились на проверку, и обнаружили в помещении ужасную картину.

В питомнике для собак животные страдали от голода и отсутствия воды (фото: facebook.com / Андрій Нєбитов)

"Замордовали 7 щенков и 2 взрослых псов. В этом питомнике для животных в Буче собакам устроили откровенный "ад". В ходе осмотра помещения наши полицейские обнаружили трупы щенков породы американского стаффордширского терьера и американского булли. Еще 12 собак находились в тяжелом состоянии от голода и обезвоживания", - говорится в публикации.

В самом помещении царила грязь, антисанитария, кругом - результаты жизнедеятельности животных.

Владелец питомника не заботился о животных, и собаки гибли (фото: facebook.com / Андрій Нєбитов)

Всех собак изъяли и передали зоозащитникам для попечительства, а в отношении владельца было начато досудебное расследование по факту жестокого обращения с животными (ч. 1 ст. 299 УК) - теперь мужчине грозит лишение свободы сроком до 3 лет, с конфискацией животных.

Пострадавших животных передали зоозащитникам (фото: facebook.com / Андрій Нєбитов)

"Трудно сдержанно и безэмоционально реагировать, когда видишь такую жестокость к нашим четвероногим друзьям", - отмечает Небитов.

Видео: в Буче в питомнике нашли замученных щенков и взрослых собак

Ранее сообщалось, что в Киеве 5-летнюю девочку держали в жутких условиях в одном помещении с 10 собаками.

Также мы писали перед этим, что летом в Днепре проучили живодера, травившего собак, а "самосуд" сняли на видео.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бучасобакитвариниполиция