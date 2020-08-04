У Туреччині жорстоко побили українську модель: дівчину звинувачують у зухвалій брехні

Українська модель Дар'я Кирилюк повідомила, що на турецькому курорті її і компанію її друзів побили охоронці пляжу. Інцидент стався на турецькому курорті Чешме, на пляжі Момо. Манекенниця показала фотографію, на якій вона зображена з побитим обличчям і кров'ю на ньому. Однак, власник пляжу Бурак Бешер, звинуватив в наклепі українку і повідомив, що конфлікт в закладі виник між двома компаніями, в одній з яких була Дар'я.

Бізнесмен заявив, що буде домагатися в суді спростування наклепу на його заклад. Відзначимо, що в коментарях до посту моделі в Instagram з'явилася версія, що українка і її компанія були сильно п'яні і їх попросили покинути заклад. На цьому грунті виник конфлікт, і зав'язалася сварка між молодими людьми і охороною.

Але є і ті люди, які посилаються на очевидців події. Вони запевняють, що бойфренд моделі іноземець сам підняв на неї руку, а вона придумала свою версію подій, щоб потім захистити його. Деякі підписники стверджують, що є записи з камер спостережень, де видно, хто б'є модель насправді. І це не охорона.

У мережі з'явилося відео "побиття української моделі"

Як ми раніше писали, на турецькому курорті побили відому українську модель: на неї боляче дивитися.