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У Туреччині українку жорстоко покалічив чоловік прямо в магазині

Автор: Людмила Жукова

В Туреччині чоловік побив українку. 28-річна Ганна Бутим 15 січня піддалася нападу чоловіка, громадянина Туреччини, в торговому центрі в Стамбулі.

Як повідомляє видання Hurriyet, жінка якраз перебувала у стадії розлучення з громадянином Туреччини.

"Це зробив мій колишній чоловік. Я подала на розлучення. Він погрожував мені. Він сказав, що вб'є мене. Він не знав моєї адреси. Моя сестра прийшла до мене. Ми виклали фото в Instagram. Ми не писали, де знаходимося. Він побачив це в Instagram. Він чекав у торговому центрі два дні", — розповіла Бутим.

Українка в результаті нападу отримала глибокі рани на обличчі.

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Ганну Бутим в Туреччині побив чоловік (фото: hurriyet.com)

За інформацією видання, зараз Анна перебуває в лікарні, а її чоловіка затримала поліція.

Як ми раніше писали, у Польщі виявили тіло 34-річної українки. Трагедія сталася в місті Соколув-Пидлянський. Друзі жінки підняли тривогу, через те, що вона протягом кількох днів не виходила на зв'язок.

А також розповідали про те, що у Туреччині за загадкових обставин загинула молода українка.

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