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У Туреччині зникла мешканка Одеси: рідні підозрюють викрадення

Автор: Анна Шиканова

Мешканка Одеси зникла в горах Анталії, Туреччина. Рідні 42-річної жінки підозрюють, що її викрали. Яна Кривошея вирушила до Туреччини на відпочинок на травневі свята і перестала виходити на зв'язок 2 травня.

Деталі розповіли в матеріалі 048.ua з посиланням на інформацію від родичів.

Українка вирушила до Туреччини відпочивати одна

Одеситка Яна Кривошея поїхала до Туреччини відпочивати одна. Вона пояснила, що хоче відпочити від людей і насолодитися природою. Яна - любителька альпінізму і тому вибрала для відпустки гори в Анталії. Останній раз вона виходила на зв'язок 2 травня, вона відправила мамі повідомлення в вайбері: "я на вершині". Після цього про її місцезнаходження нічого не відомо.

У Туреччині зникла Українська туристка Яна Кривошея (Фото: 048.ua)

Що вдалося дізнатися родичам

За допомогою гугл-аккаунта Яни, рідним вдалося з'ясувати, що вона збиралася піднятися на гору Geyik Sivrisi висотою 1715 метрів. Повернутися в Україну Яна Кривошея повинна була 10 травня, але в аеропорту вона так і не з'явилася, і в літак не сіла.

Рідні вже звернулися в поліцію Туреччини із заявою про зникнення. Пошуки почалися 11 травня і на горі почала працювати бригада рятувальників. 12 травня до Туреччини прилетів брат Яни.

Версій у поліції кілька

Жінку розшукують родичі, поліція та волонтери. Вже прочесали всі її можливі маршрути, але ніяких слідів Яни не виявили. Зараз розглядаються такі версії:

  • Заблукала, впала в невідомому поки місці
  • Поїхала на іншу гору лазити (малоймовірно)
  • Викрадення

Третя версія поки залишається найімовірнішою, хоча поліція Туреччини відпрацьовує її найменше. За деякими даними, турецька поліція не дуже любить займатися подібними справами. Наводить на таку версію й інформація про те, що 4 травня телефон Яни включали в 90 км від її місця зникнення.

"Чого, попри на всі мої благання, не зробили поліція і рятувальники. 1. Ніхто не допоміг у відстеженні контактів сестри на маршруті. Вже вісім днів турки не можуть отримати доступ до телефонів! У горах не так багато активних телефонних номерів - можна скласти список туристів. 2. Ніхто "не відмотав" контакти сестри від аеропорту Анталії. Вона була одна. Хто її віз? З ким говорила, номери машин, готель, ніхто не дізнався, з ким контактувала. 3. Ніхто не відпрацьовує включення телефону 4 травня на відстані 90 км від місця зникнення", - розповів брат зниклої жінки В'ячеслав.

У Яни в Одесі залишився 18-річний син, який також подав заяву про зникнення в місцеве відділення Національної поліції.

Рідні просять зв'язатися з ними, якщо є хоч якась інформація про зниклу Яну Кривошею за номером: 095 32 34 107.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Туреччині загинула пара студентів з України.

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