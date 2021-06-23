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У Туреччині загинув український турист: став жертвою аварії на гідроциклах

Автор: Анна Шиканова

Український турист загинув під час відпочинку в турецькому місті Кемер. 28-річний чоловік потрапив в аварію на гідроциклах і врятувати його не вдалося.

Деталі повідомили у місцевому виданні Hurriyt.

Трагедія на воді сталася 22 червня близько 12 години дня. Громадянин України Віталій Галушко взяв у центрі прокату біля готелю в Гейнюк-Махаллесі гідроцикл, щоб покататися на воді. Такий же водний транспорт орендувала ще одна пара українських туристів - 28-річний Олександр і 24-річна Юлія Харценко.

У морі туристи не впоралися з керуванням гідроциклів і сталося лобове зіткнення. Віталій Галушко впав у воду без свідомості. Українці викликали рятувальників і намагалися самостійно дістати хлопця з води.

Після рятувальної операції українця доставили в найближчу приватну медичну клініку, але на жаль, врятувати його не вдалося. Тіло загиблого відправили в морг Кемера.

У Туреччині загинув 28-річний Віталій Галушко

Про самопочуття інших учасників аварії нічого не відомо.

У прокуратурі Туреччини слідчі зайнялися установкою причин і обставин катастрофи.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Одесі стався зсув на пляжі. Є ймовірність того, що під землею могли опинитися відпочивальники.

А також розповідали про те, що у Львові в затопленій дощем багатоповерхівці загадково загинув 16-річний підліток.

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