У Туреччині загинув український турист: став жертвою аварії на гідроциклах

Український турист загинув під час відпочинку в турецькому місті Кемер. 28-річний чоловік потрапив в аварію на гідроциклах і врятувати його не вдалося.

Трагедія на воді сталася 22 червня близько 12 години дня. Громадянин України Віталій Галушко взяв у центрі прокату біля готелю в Гейнюк-Махаллесі гідроцикл, щоб покататися на воді. Такий же водний транспорт орендувала ще одна пара українських туристів - 28-річний Олександр і 24-річна Юлія Харценко.

У морі туристи не впоралися з керуванням гідроциклів і сталося лобове зіткнення. Віталій Галушко впав у воду без свідомості. Українці викликали рятувальників і намагалися самостійно дістати хлопця з води.

Після рятувальної операції українця доставили в найближчу приватну медичну клініку, але на жаль, врятувати його не вдалося. Тіло загиблого відправили в морг Кемера.

У Туреччині загинув 28-річний Віталій Галушко

Про самопочуття інших учасників аварії нічого не відомо.

У прокуратурі Туреччини слідчі зайнялися установкою причин і обставин катастрофи.