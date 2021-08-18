Туристи з Києва з немовлям на руках вирушили в похід в Карпати і заблукали (фото)

У підсумку всім трьом довелося ночувати просто неба. Вже вранці з'ясувалося, що у малюка піднялася температура. Батьки звернулися за допомогою до рятувальників.

Всіх, на щастя, оперативно і благополучно знайшли. Після цього родину супроводили до села Гукливий, звідки надалі транспортували до Воловецького лікувального закладу.

Як з'ясувалося, молоді батьки з маленькою дитиною заблукали в районі гори Великий Верх.

У ДСНС розповіли, що негода їх застала ввечері на полонині Ряпицька. Щоб сховатися від грози, сім'я вирішила піти в Гукливий, проте заблукала і потрапила на стару лісосіку, де і заночувала.

Ночі в Карпатах, як відомо, досить прохолодні, до того ж вогкість через грозу теж зіграла свою роль, і стан здоров'я немовля стривожив батьків.

Туристи зателефонували за номером "101", і переслали свої GPS-координати рятувальникам, за якими їх і знайшли.

Кияни з немовлям вирушили в похід в Карпати, але заблукали (фото: facebook.com/DsnsZakarpattya)

У мережі така подорож в гори молодих туристів з немовлям на руках викликала здивування й обурення - в коментах називають рішення батьків відправитися в подібний тріп з дитиною безрозсудним. Разом з тим користувачі зазначають, що пара у сформованій складній ситуації потім правильно відреагувала на небезпеку, оперативно звернувшись до рятувальників. В результаті - усе завершилося благополучно.