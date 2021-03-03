У турецькій лікарні померла молода українка, яка стала мамою менш як місяць тому

У лютому лікар стамбульської клініки виявив у пацієнтки причини розвитку утворень і нові метастази, і встановив діагноз - аденокарцинома. ️Дівчину чекало надзвичайно складне і тривале лікування.

Рідні та близькі Вікторії оголосили в інтернеті збір коштів для проведення дорогого лікування.

26 лютого дівчина зустріла свій день народження в лікарні "Меморіал". Для оплати повного курсу лікування необхідно було зібрати ще 1 мільйон гривень.

2 березня, незважаючи на всі зусилля лікарів, Віка померла.

Вікторія Білець зустріла 26 лютого в клініці свій день народження, а 2 березня померла (фото з Facebook-сторінки "Допомога Вікторії Білець")

Сестра Вікторії Аліна розповіла, що зараз з дитиною все добре - малеча швидко набирає вагу.

Мешканка Червонограда під Львовом боролася з підступною хворобою вдруге.

Так, в дитинстві у неї діагностували нейробластом у мозковій корі надниркових залоз - рак симпатичної нервової системи, пише Espreso.tv. Їй тоді було лише років. Після операції, Вікторії провели 6 блоків хіміотерапії, і тоді вдалося досягти ремісії й маленьку пацієнтку виписали з лікарні.

Вже після того, як Віка вийшла заміж і завагітніла, рак знову дав про себе знати. На сполох забили близькі дівчини, коли помітили, що уві сні вона стогне від болю. Наступного дня її відвезли на УЗД. Червоноградські медики запідозрили у пацієнтки рак і порадили негайно їхати у Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр. Тоді Вікторія була на 24-му тижні вагітності.

Цього разу - в грудні 2020-го - пухлин виявили кілька: у підшлунковій, селезінці, а в печінці лікарі нарахували відразу 3 новоутворення за 9 см в діаметрі кожна.

Львівські лікарі заявили, що пухлини неоперабельні, й рак вже не вилікувати. Допомогти молодій жінці лікарі погодилися з Туреччини.

Вікторія Білець відправилася до Турції наприкінці січня (фото з Facebook-сторінки "Допомога Вікторії Білець")

Дочка Вікторії, яка з'явилася на світ у стамбульській клініці 9 лютого. Лікарі вирішили більше не зволікати, адже у пацієнтки було прискорене серцебиття і високий кров'яний тиск, при тому що сама вона - гіпотонік. Зараз дитина перебуває під наглядом лікарів.

Хвора жінка не могла приймати хіміотерапію до пологів. Після народження дівчинки лікарі не могли спрогнозувати, як довго триватиме хімія. Вікторія сподівалася, що її ненадовго відпустять додому, щоб з чоловіком вона змогла хрестити свого первістка...

Вікторія Білець лікувалася в клініці в Стамбулі (фото з Facebook-сторінки "Допомога Вікторії Білець")