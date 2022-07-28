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Турецькі фанати Путіна епічно зганьбилися з помстою "Динамо": атакували російський клуб

Колаж РБК-Україна: футбольний скандал з уболівальниками "Фенербахче" отримав несподіване продовження
Автор: Володимир Костирін

Турецькі футбольні вболівальники відзначилися скандальною витівкою на стадіоні в Стамбулі на матчі "Фенербахче" і "Динамо", переможного для українців, викликавши відповідну реакцію з боку УЄФА - почалося розслідування.

Більш того, місцеві фанати, які скандували на грі ім'я президента країни-агресора РФ Володимира Путіна, після поразки вирішили помститися київським спортсменам, але їх вендета обернулася повним фіаско.

Так, турецькі "путінці" помилково атакували російський футбольний клуб. Як це сталося - читайте в матеріалі нижче.

Справа в тому, що після вчорашнього програшу "Фенербахче" з рахунком 1:2 на користь "біло-синіх", футбольні фани стамбульського клубу, у яких не вдалося спровокувати українців на матчі своїми вигуками на підтримку Путіна...

..., кинулися атакувати Instagram-профіль "Динамо".

У мережі до контенту ФК стрімким валом посипалися пости із зображенням російських прапорців, прославляннями Кремлівського керівника тощо.

Але, очевидно, жага помсти приспала увагу любителів Путіна, і вони просто-напросто переплутали ціль - об'єктом їхніх атак стало не київське, а московське "Динамо".

Фото: скріншот

Нагадаємо, що 27 липня через те, що фанати "Фенербахче" почали скандувати ім'я Путіна, у відповідь наставник "Динамо" Мірча Луческу проігнорував післяматчеву прес-конференцію.

Напередодні "Динамо" здолало "Фенербахче" у додатковий час завдяки голам Буяльського і Караваєва. У 3-му раунді кваліфікації український гранд зустрінеться зі "Штуртом" з Граца. Матчі заплановані на 3 і 9 серпня.

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Володимир ПутінДинамоТурцияФенербахчеФутбол