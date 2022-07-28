Турецькі фанати Путіна епічно зганьбилися з помстою "Динамо": атакували російський клуб

Турецькі футбольні вболівальники відзначилися скандальною витівкою на стадіоні в Стамбулі на матчі "Фенербахче" і "Динамо", переможного для українців, викликавши відповідну реакцію з боку УЄФА - почалося розслідування.
Більш того, місцеві фанати, які скандували на грі ім'я президента країни-агресора РФ Володимира Путіна, після поразки вирішили помститися київським спортсменам, але їх вендета обернулася повним фіаско.
Так, турецькі "путінці" помилково атакували російський футбольний клуб. Як це сталося - читайте в матеріалі нижче.
Справа в тому, що після вчорашнього програшу "Фенербахче" з рахунком 1:2 на користь "біло-синіх", футбольні фани стамбульського клубу, у яких не вдалося спровокувати українців на матчі своїми вигуками на підтримку Путіна...
..., кинулися атакувати Instagram-профіль "Динамо".
У мережі до контенту ФК стрімким валом посипалися пости із зображенням російських прапорців, прославляннями Кремлівського керівника тощо.
Але, очевидно, жага помсти приспала увагу любителів Путіна, і вони просто-напросто переплутали ціль - об'єктом їхніх атак стало не київське, а московське "Динамо".
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Нагадаємо, що 27 липня через те, що фанати "Фенербахче" почали скандувати ім'я Путіна, у відповідь наставник "Динамо" Мірча Луческу проігнорував післяматчеву прес-конференцію.
Напередодні "Динамо" здолало "Фенербахче" у додатковий час завдяки голам Буяльського і Караваєва. У 3-му раунді кваліфікації український гранд зустрінеться зі "Штуртом" з Граца. Матчі заплановані на 3 і 9 серпня.