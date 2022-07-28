Турецькі фанати Путіна епічно зганьбилися з помстою "Динамо": атакували російський клуб

Турецькі футбольні вболівальники відзначилися скандальною витівкою на стадіоні в Стамбулі на матчі "Фенербахче" і "Динамо", переможного для українців, викликавши відповідну реакцію з боку УЄФА - почалося розслідування.

Більш того, місцеві фанати, які скандували на грі ім'я президента країни-агресора РФ Володимира Путіна, після поразки вирішили помститися київським спортсменам, але їх вендета обернулася повним фіаско.