ua en ru
Чт, 03 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Турции охранники отеля избили россиян: по головам летели стулья (видео)

Новина українською →
Турция, Четверг 03 августа 2023 11:31
В Турции охранники отеля избили россиян: по головам летели стулья (видео) В Турции снова отметелели россиян (коллаж Styler)
Автор: Людмила Жукова

В Турции снова избили россиян. На этот раз инцидент произошел в пятизвездочном отеле "Loxia Comfort Club" в курортном городке Сиде.

О скандале в гостинице сообщают российские СМИ.

Детали драки в отеле Турции

Сотрудники отеля в Турции избили стульями россиянина, когда тот полез в драку.

По словам россиян, к ним пристал выпивший отельный фотограф Ричард, и предложил вместе покурить кальян. В качестве "оплаты" он попросил принести ему коктейль виски с колой. Они согласились на сделку. Но чем больше напивался фотограф, тем агрессивнее он становился. Он начал приставать к туристам и завязалась драка, в которую подключились сотрудники отеля.

У туриста множество открытых ран, кровоподтеков и травма головы. Сейчас он на дневном стационаре в местной больнице: ему металлическими скобами скрепили рассеченную кожу на голове и сделали укол.

Отметим, что на видео расстроенная сестра россиянина сообщила, что это был их всего лишь первый день в Турции.

Охранников отеля сейчас отстранили от работы на время пребывания пострадавших в отеле. А в качестве компенсации предложили бунгало на пляже, 25 минут бесплатного массажа и бесплатное посещение a la Carte ресторана, который и так входит в путевку.

Кстати, в Анталии жадные русские туристы украли 35 кг продуктов "в дорогу".

А также ранее мы писали о том, что в Батуми избили российского туриста.

Читайте РБК-Украина в Google News
росіяни Турция