"Тупой народ": девушка из Ивано-Франковска оскорбила украинцев

Детали скандала с 21-летней девушкой

На одном из видео девушка сообщила, что она родилась в Украине и это ее самая большая ошибка.

"Украинцы - это самый тупой народ. И я не патриотка. Я не за Россию, но я хотела бы родиться в другой стране. Я бы все отдала, чтобы родиться не в Украине", - сказала она.

А вот что публикует девушка в своей соцсети. В основном, это селфи и фотографии своей нижней точки.

21-летняя украинка оскорбила свой народ (фото: instagram.com/_liya_ja)

А вот что пишут об этой особи украинцы в комментариях.