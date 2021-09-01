У ТЦ Києва могла трапитися трагедія з дитиною через ескалатор: відео НП

Перебуваючи на ескалаторі чоловік і дружина відволіклися і опустили коляску вниз на ескалаторі. На превелике щастя, чоловік внизу зловив коляску і втримав її.

"НП в Києві в Епіцентрі: батьки відволіклися і відпустили коляску з дитиною вниз по ескалатору. На щастя, внизу коляску зловив чоловік. Дякуємо! Батьки, пильнуйте дітей", - сказано в повідомленні.

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