У ТЦ Києва могла трапитися трагедія з дитиною через ескалатор: відео НП

У київському супермаркеті Епіцентр похід батьків з дитиною за покупками мало не обернувся трагедією.
Про це повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua в Facebook.
Перебуваючи на ескалаторі чоловік і дружина відволіклися і опустили коляску вниз на ескалаторі. На превелике щастя, чоловік внизу зловив коляску і втримав її.
"НП в Києві в Епіцентрі: батьки відволіклися і відпустили коляску з дитиною вниз по ескалатору. На щастя, внизу коляску зловив чоловік. Дякуємо! Батьки, пильнуйте дітей", - сказано в повідомленні.
У коментарях користувачі відреагували на те, що трапилося і висловили свої емоції.
Як ми раніше повідомляли, у київському торговому центрі Осеап Plaza напали на невинну дівчину і жорстко побили її.