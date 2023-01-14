Это животное называют самым ядовитым в мире: и это даже не змея

Кто такая "ядовитая стрела"

Самый сильный яд во всем животном мире производит особая лягушка под названием "ядовитая стрела", или листолаз ужасный (Phyllobates terribilis). К счастью, в Украине она не водится, а вот для жителей тропических лесов Колумбии представляет настоящую угрозу.

По сути, ядовитые вещества создают много амфибий (группа животных, к которым относятся лягушки). Этими ядовитыми веществами покрыта их кожа для того, чтобы отбить у хищников охоту их есть.

Некоторые виды лягушек – они обычно имеют яркую окраску – производят вещества, которые могут наносить их врагам вред и даже убивать их.

Листолаз ужасающий (фото: wikipedia)

Капля яда останавливает сердце

"Ядовитая стрела" своими веществами может парализовать и даже убить другое живое существо.

Существует множество видов этих лягушек. Но самая ядовитая из них – ярко-желтая. Ее яд убивает человека при попадании в рот или в открытую рану. И даже может подействовать через неповрежденную кожу. Одной капли яда достаточно, чтобы остановить сердце.

Некоторые племена в Колумбии используют яд лягушки для того, чтобы намазать кончики стрел или дротиков. Отсюда и произошло название животного.