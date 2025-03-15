Об этой причине бессонницы никто не догадывается: симптомы очень распространены

Как железо влияет на сон?

Железо - важный микроэлемент, который участвует в синтезе дофамина, нейромедиатора, регулирующего циклы сна и бодрствования. Недостаток железа приводит к снижению уровня дофамина, что может вызвать:

Бессонницу

Затрудненное засыпание, частые пробуждения ночью, беспокойный сон.

Синдром беспокойных ног

Неприятные ощущения в ногах, заставляющие постоянно двигать ими, особенно ночью.

Железодефицитную анемию

Хроническая нехватка железа, которая сопровождается усталостью, слабостью, бледностью кожи и другими симптомами.

Как проверить уровень железа?

Если вы страдаете от бессонницы, рекомендуется обратиться к врачу и сдать анализы крови на:

Гемоглобин

Белок, содержащийся в эритроцитах и отвечающий за перенос кислорода.

Ферритин

Белок, накапливающий железо в организме. Эти анализы помогут определить, есть ли у вас дефицит железа, и назначить соответствующее лечение.

Что делать при дефиците железа?

Включите в рацион продукты, богатые железом: красное мясо, печень, бобовые, шпинат, гречку. Врач может назначить препараты железа для быстрого восстановления уровня микроэлемента.

Витамин C улучшает усвоение железа, поэтому рекомендуется употреблять продукты, богатые этим витамином, или принимать его в виде добавок.

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