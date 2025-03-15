Об этой причине бессонницы никто не догадывается: симптомы очень распространены

Бессонница - распространенная проблема, которая может иметь множество причин. Однако, мало кто знает, что дефицит железа в организме может быть одним из ключевых факторов, влияющих на качество сна.
О том, как восполнить дефицит железа - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Железо - важный микроэлемент, который участвует в синтезе дофамина, нейромедиатора, регулирующего циклы сна и бодрствования. Недостаток железа приводит к снижению уровня дофамина, что может вызвать:
Бессонницу
Затрудненное засыпание, частые пробуждения ночью, беспокойный сон.
Синдром беспокойных ног
Неприятные ощущения в ногах, заставляющие постоянно двигать ими, особенно ночью.
Железодефицитную анемию
Хроническая нехватка железа, которая сопровождается усталостью, слабостью, бледностью кожи и другими симптомами.
Если вы страдаете от бессонницы, рекомендуется обратиться к врачу и сдать анализы крови на:
Гемоглобин
Белок, содержащийся в эритроцитах и отвечающий за перенос кислорода.
Ферритин
Белок, накапливающий железо в организме. Эти анализы помогут определить, есть ли у вас дефицит железа, и назначить соответствующее лечение.
Включите в рацион продукты, богатые железом: красное мясо, печень, бобовые, шпинат, гречку. Врач может назначить препараты железа для быстрого восстановления уровня микроэлемента.
Витамин C улучшает усвоение железа, поэтому рекомендуется употреблять продукты, богатые этим витамином, или принимать его в виде добавок.
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В материале использованы источники - BestLife, Health, рекомендации диетологов.