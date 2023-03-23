Эта женская болезнь - не приговор! Как вовремя заметить опасные симптомы

Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) - диагностируется у 4-20% женщин репродуктивного возраста. Заболевание сопровождается различными эндокринными и обменными нарушениями. В частности - инсулинорезистентностью, повышением уровня андрогенов, нарушением овуляции и, как следствие, бесплодием.
Что такое синдром поликистозных яичников, какие у него симптомы и как можно вылечиться, рассказала гинеколог Оксана Негрич для "Бережи себе".
Точная причина возникновения поликистоза на данный момент неизвестна. Медики считают, что этот процесс запускает много факторов, в которых сочетаются генетика, образ жизни и окружающая среда.
Обычно врачи используют минимум два критерия из перечисленных:
Стоит знать, что на основании УЗИ-обследования диагноз не устанавливается. Если есть изменения на УЗИ, то цикл без нарушений и жалоб нет - это считается вариантом нормы и лечение не требуется.
У СПКЯ симптомы очень схожи с признаками других гормональных заболеваний, установление окончательного диагноза возможно только после исключения других причин повышенного уровня андрогенов или нерегулярных менструаций.
А именно: врожденная гиперплазия коры надпочечников, опухоли, гиперпролактинемии, нарушения функций щитовидной железы и других.
Для каждой женщины лечение подбирают индивидуально и в соответствии с теми симптомами, которые есть, а также в соответствии с наличием сопутствующих заболеваний и репродуктивных планов.
В первую очередь нужно нормализовать массу тела. Это часто помогает вернуть менструальный цикл и овуляцию. Далее - назначаются специальные препараты, которые регулируют количество гормонов.
Женщины с синдромом поликистозных яичников чаще всего могут забеременеть самостоятельно. Иногда это может занять больше времени из-за нерегулярных менструаций и овуляции.
В некоторых случаях врачи дополнительно назначают препараты для стимуляции овуляции. В очень редких случаях - хирургическое вмешательство.
Гормональные контрацептивы не применяются для лечения женщин, которые планируют забеременеть.
Увы, синдром поликистозных яичников - хроническое заболевание и вылечить его полностью невозможно. Но при правильном лечении, коррекции - можно жить полноценной жизнью, забеременеть и избежать осложнений. В частности, гиперплазии эндометрия, диабета 2 типа, сердечно-сосудистых заболеваний.
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