Эта женская болезнь - не приговор! Как вовремя заметить опасные симптомы

Почему возникает СПКЯ

Точная причина возникновения поликистоза на данный момент неизвестна. Медики считают, что этот процесс запускает много факторов, в которых сочетаются генетика, образ жизни и окружающая среда.

Основные симптомы СПКЯ

Нарушения менструального цикла - не частые (до 8 раз в год) менструации или их отсутствие

Отсутствие овуляции и бесплодие

Лишний вес и ожирение

Гирсутизм - чрезмерный рост волос на лице, груди, бедрах, животе (встречается у 70%)

акне и жирная кожа во взрослом возрасте, отсутствие реакции на обычные методы лечения

усиленное выпадение волос

Как диагностируют СПКЯ

Обычно врачи используют минимум два критерия из перечисленных:

Отсутствует или редкая овуляция

Повышение уровня мужских гормонов-андрогенов (на основании осмотра или гормонального обследования)

Признаки поликистоза при УЗИ (увеличенные яичники с большим количеством мелких фолликулов)

Стоит знать, что на основании УЗИ-обследования диагноз не устанавливается. Если есть изменения на УЗИ, то цикл без нарушений и жалоб нет - это считается вариантом нормы и лечение не требуется.

У СПКЯ симптомы очень схожи с признаками других гормональных заболеваний, установление окончательного диагноза возможно только после исключения других причин повышенного уровня андрогенов или нерегулярных менструаций.

А именно: врожденная гиперплазия коры надпочечников, опухоли, гиперпролактинемии, нарушения функций щитовидной железы и других.

Какие есть методы лечения

Для каждой женщины лечение подбирают индивидуально и в соответствии с теми симптомами, которые есть, а также в соответствии с наличием сопутствующих заболеваний и репродуктивных планов.

В первую очередь нужно нормализовать массу тела. Это часто помогает вернуть менструальный цикл и овуляцию. Далее - назначаются специальные препараты, которые регулируют количество гормонов.

А можно ли забеременеть с поликистозом?

Женщины с синдромом поликистозных яичников чаще всего могут забеременеть самостоятельно. Иногда это может занять больше времени из-за нерегулярных менструаций и овуляции.

В некоторых случаях врачи дополнительно назначают препараты для стимуляции овуляции. В очень редких случаях - хирургическое вмешательство.

Гормональные контрацептивы не применяются для лечения женщин, которые планируют забеременеть.

Можно ли вылечиться полностью?

Увы, синдром поликистозных яичников - хроническое заболевание и вылечить его полностью невозможно. Но при правильном лечении, коррекции - можно жить полноценной жизнью, забеременеть и избежать осложнений. В частности, гиперплазии эндометрия, диабета 2 типа, сердечно-сосудистых заболеваний.