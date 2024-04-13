Этот тревожный признак болезни сердца появляется утром. Вот что должно насторожить

Новое исследование показало, что утренняя аритмия, возникающая сразу после того, как человек просыпается, может являться признаком болезни сердца.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Express .

Как вовремя распознать болезни сердца

Сердечно-сосудистые заболевания являются наиболее частой причиной смерти в Украине. Длительное время они могут не проявлять себя ярко, поэтому очень важно замечать любые тревожные признаки.

Исследование, опубликованное в журнале Circulation Research, объяснило, что сердечные аритмии гораздо чаще возникают сразу после пробуждения.

Аритмия - это нарушение сердечного ритма. При ней сердце бьется слишком быстро, медленно или нерегулярно.

Это может вызвать:

головокружение

ощущение, будто вы "теряете сознание"

одышка

дискомфорт в груди

чувство усталости

Аритмии могут быть вызваны такими опасными заболеваниями как ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность, кардиомиопатия или даже сердечный приступ.

Однако они также могут быть связаны менее серьезными причинами - вирусными заболеваниями, алкоголем, кофеином или приемом лекарств.

Они также могут "нанести удар" в любой момент и вызвать смертельные неотложные медицинские ситуации, такие как остановка сердца.

Что провоцирует аритмию

Согласно исследованию, эти "потенциально смертельные" нарушения сердечного ритма связаны с естественным всплеском гормона стресса кортизола, достигающего максимума в крови утром.

Исследуя мышей, исследователи из Имперского колледжа Лондона обнаружили, что кортизол связывается со специфическим белком на поверхности клеток сердца.

Белок перемещается в другую часть клетки, где влияет на контролирующие гены, насколько легко сердечные клетки передают электрические сигналы, которые приказывают им биться.

Поскольку активность генов изменяется, электрические импульсы к сердцу становятся менее регулярными и хаотичными, что приводит к нарушению ритма сердца или аритмии.

На циркадный ритм кортизола влияет на сон, при этом уровень кортизола повышается за несколько минут до того, как человек проснется.

"Желудочковая аритмия может возникнуть в любой момент и, если ее не лечить, может привести к потере сознания, внезапной остановке сердца и смерти. Очень важно, чтобы мы продолжали исследовать причины этих аритмий, чтобы мы могли принять меры для их предотвращения", - заявил профессор Джеймс Лейпер.

Другие признаки сердечно-сосудистых заболеваний включают:

боль в груди

слабость или онемение ног и/или рук

одышка

чувство головокружения, головокружение или обморок

усталость

набухшие конечности

Если вы чувствуете какие-либо вышеупомянутые симптомы, следует проконсультироваться с врачом.