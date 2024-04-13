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Этот тревожный признак болезни сердца появляется утром. Вот что должно насторожить

Суббота 13 апреля 2024 07:20
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Этот тревожный признак болезни сердца появляется утром. Вот что должно насторожить Как вовремя распознать болезни сердца (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Новое исследование показало, что утренняя аритмия, возникающая сразу после того, как человек просыпается, может являться признаком болезни сердца.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Express.

Как вовремя распознать болезни сердца

Сердечно-сосудистые заболевания являются наиболее частой причиной смерти в Украине. Длительное время они могут не проявлять себя ярко, поэтому очень важно замечать любые тревожные признаки.

Исследование, опубликованное в журнале Circulation Research, объяснило, что сердечные аритмии гораздо чаще возникают сразу после пробуждения.

Аритмия - это нарушение сердечного ритма. При ней сердце бьется слишком быстро, медленно или нерегулярно.

Это может вызвать:

  • головокружение
  • ощущение, будто вы "теряете сознание"
  • одышка
  • дискомфорт в груди
  • чувство усталости

Аритмии могут быть вызваны такими опасными заболеваниями как ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность, кардиомиопатия или даже сердечный приступ.

Однако они также могут быть связаны менее серьезными причинами - вирусными заболеваниями, алкоголем, кофеином или приемом лекарств.

Они также могут "нанести удар" в любой момент и вызвать смертельные неотложные медицинские ситуации, такие как остановка сердца.

Что провоцирует аритмию

Согласно исследованию, эти "потенциально смертельные" нарушения сердечного ритма связаны с естественным всплеском гормона стресса кортизола, достигающего максимума в крови утром.

Исследуя мышей, исследователи из Имперского колледжа Лондона обнаружили, что кортизол связывается со специфическим белком на поверхности клеток сердца.

Белок перемещается в другую часть клетки, где влияет на контролирующие гены, насколько легко сердечные клетки передают электрические сигналы, которые приказывают им биться.

Поскольку активность генов изменяется, электрические импульсы к сердцу становятся менее регулярными и хаотичными, что приводит к нарушению ритма сердца или аритмии.

На циркадный ритм кортизола влияет на сон, при этом уровень кортизола повышается за несколько минут до того, как человек проснется.

"Желудочковая аритмия может возникнуть в любой момент и, если ее не лечить, может привести к потере сознания, внезапной остановке сердца и смерти. Очень важно, чтобы мы продолжали исследовать причины этих аритмий, чтобы мы могли принять меры для их предотвращения", - заявил профессор Джеймс Лейпер.

Другие признаки сердечно-сосудистых заболеваний включают:

  • боль в груди
  • слабость или онемение ног и/или рук
  • одышка
  • чувство головокружения, головокружение или обморок
  • усталость
  • набухшие конечности

Если вы чувствуете какие-либо вышеупомянутые симптомы, следует проконсультироваться с врачом.

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