Эта вещь в ванной может вызвать кишечные инфекции: вы все ее знаете

Какая вещь в ванной провоцирует развитие бактерий

Многие из нас, вероятно, видели светло-оранжевую или розовую плесень, которая собирается в углах наших ванных комнат.

Доктор Каран Раджан объяснил, что это вещество на самом деле является бактерией, которая "блеет розовой слизью". Его рост может быть признаком предупреждения о том, что другие опасные плесени получат надлежащие условия для размножения в вашем доме.

Британский хирург, преподаватель университета и автор, известный как доктор Радж, сказал, что для людей с ослабленным иммунитетом это "может вызвать инфекции кишечника, мочи или грудной клетки".

Если вы видели эту розовую слизь, скрывающуюся в вашей ванной комнате, то знайте - это не плесень, а бактерия.

"Она называется Serratia Maecenases, и она блуждает ярко-розовым по всей вашей ванной. Если в вашем доме достаточно влаги, вы будете видеть розовую слизь постоянно", - сказал эксперт.

Эта бактерия любит влажные места и с удовольствием поглощает жировые отложения, такие как те, что содержатся в мыле и шампунях.

Что делать, чтобы обезопасить себя

Чтобы избежать этого, доктор Радж рекомендовал держать душ "сухим и хорошо проветриваемым", а также включить вытяжной вентилятор или открыть окно после душа, чтобы поддерживать низкий уровень влажности.

"Регулярно чистите и дезинфицируйте свою ванную комнату, она грязнее, чем вы думаете", резюмировал эксперт.