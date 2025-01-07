Эта вещь в ванной может вызвать кишечные инфекции: вы все ее знаете
Врач рассказал, что обычные бактерии в ванной комнате могут вызывая вредные кишечные инфекции и способствуя росту других опасных домашних бактерий. Речь идет о "розовой плесени", которая питается вашими шампунями.
Все детали рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok врача Карана Раджана.
Какая вещь в ванной провоцирует развитие бактерий
Многие из нас, вероятно, видели светло-оранжевую или розовую плесень, которая собирается в углах наших ванных комнат.
Доктор Каран Раджан объяснил, что это вещество на самом деле является бактерией, которая "блеет розовой слизью". Его рост может быть признаком предупреждения о том, что другие опасные плесени получат надлежащие условия для размножения в вашем доме.
Британский хирург, преподаватель университета и автор, известный как доктор Радж, сказал, что для людей с ослабленным иммунитетом это "может вызвать инфекции кишечника, мочи или грудной клетки".
Если вы видели эту розовую слизь, скрывающуюся в вашей ванной комнате, то знайте - это не плесень, а бактерия.
"Она называется Serratia Maecenases, и она блуждает ярко-розовым по всей вашей ванной. Если в вашем доме достаточно влаги, вы будете видеть розовую слизь постоянно", - сказал эксперт.
Эта бактерия любит влажные места и с удовольствием поглощает жировые отложения, такие как те, что содержатся в мыле и шампунях.
Что делать, чтобы обезопасить себя
Чтобы избежать этого, доктор Радж рекомендовал держать душ "сухим и хорошо проветриваемым", а также включить вытяжной вентилятор или открыть окно после душа, чтобы поддерживать низкий уровень влажности.
"Регулярно чистите и дезинфицируйте свою ванную комнату, она грязнее, чем вы думаете", резюмировал эксперт.
@dr.karanr
Pink slime timeoriginal sound - Dr Karan Raj
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